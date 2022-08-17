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    Murat Kurum: Esenler'de 60 bin konut dönüştürülecek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenler'de yeni bir şehir kurulacağını belirterek "60 bin konutu dönüştürüyoruz. İlk anahtar teslimi 19 Ağustos'ta" dedi.
    • 17.08.2022 - 05:08
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 05:09
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    Murat Kurum: Esenler'de 60 bin konut dönüştürülecek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümüyle İstanbul'un Esenler ilçesinde 60 bin konutun dönüştürüleceğini bildirdi.

    Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, depreme karşı en önemli gücün kentsel dönüşüm olduğunu belirtti.

    Türkiye'nin en büyük dönüşümüyle Esenler'de yeni bir şehir kurulacağını bildiren Murat Kurum, "60 bin konutu dönüştürüyoruz. İlk anahtar teslimi 19 Ağustos'ta. 2 bin 30 konut ve 78 dükkan teslim aşamasında, 881 konut teslim edilmeyi bekliyor." ifadelerini kullandı.

    İkinci etap 2023'te hayata geçecek

    Her vatandaş için 15 metrekare yeşil alan ve 30 metrekare donatı alanı olacağını belirten Kurum, 1,5 milyon metrekarelik millet bahçesinin 240 bin metrekarelik alanının açıldığını, ikinci etabın da 2023'te hayata geçeceğini bildirdi.

    Murat Kurum: Esenler de 60 bin konut dönüştürülecek #1

    Sadece konut yapılmayacak

    Bakan Kurum, millet bahçesinde botanik bahçe, tema parkları, çocuk oyun alanları, macera parkurları, spor alanları, doğa ve tarım atölyeleri, açık hava kütüphaneleri ve seyir teraslarının bulunacağını ifade etti.

    AA'nın haberine göre; Kentsel dönüşüm alanında okul, 128 bin 525 metrekarelik Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 500 yataklı hastanenin yer alacağını aktaran Kurum, ayrıca 35 bin kapasiteye sahip cami ve mescitler, 166 bin metrekarelik kültürel tesis ile 40 kilometre uzunlukta bisiklet ve yaya yolu bulunacağını bildirdi.

    Murat Kurum: Esenler de 60 bin konut dönüştürülecek #2

    Murat Kurum: Esenler de 60 bin konut dönüştürülecek #3


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