Murat Kurum Hatay'da afet konutlarının son durumunu paylaştı

ensonhaber.com

Geniş bir coğrafyada hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler 17 ili vurdu...

Yaşanan yıkımın ardından devlet millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

Yaşanan felaketlerin ardından büyük yıkıma uğrayan kentlerin başında ise Hatay geliyor.

Şehirin birçok noktasında yeni yaşam alanlarının temelleri atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte, mevcut duruma göre Hatay’da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz.