Murat Kurum: İstanbul Finans Merkezi, Londra ve New York ile rekabet edecek İstihdama katkı sağlayacak olan İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Yatırım değeri olarak 65 milyar lirayı bulan İFM ülkemizi dünyayla yarışır hale getirecek." dedi.

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Megakent İstanbul, ekonominin başkenti olmaya hazırlanıyor.

Finans ve iş dünyasının merakla beklediği finans merkezi artık İstanbul’da.

Tek seferde inşa edilmiş, dünyanın en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkanlarına sahip olan İstanbul Finans Merkezi'nde sona gelindi.

Mimari tasarımları ve üst düzey donatılarıyla inşa edilen merkez, İstanbul ve Türkiye'nin yüz akı olacak.

İlk olarak bankalar etabı hizmete giriyor

Tüm finans ve iş dünyasının kalbinin atacağı İstanbul Finans Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılıyor.

İlk olarak bankalar etabının açılacağı finans merkezi için düzenlenen törende konuşmaya yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli mesajlar verdi.

"İFM ülkemizi dünyayla yarışır hale getirecek"

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

550 yıl sonra dünya ticaretinin merkezi olacak bu büyük eseri insanlığa sunmanın haklı mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Bu güzide eserle İstanbul'u finansın merkezi yapan, Türkiye Yüzyılı'nı başlatan Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum.



3 milyon 380 bin metrekare inşaat alanına sahip yatırım değeri olarak 65 milyar lirayı bulan İFM ülkemizi dünyayla yarışır hale getirecek. Londra ve New York gibi finans merkezleriyle rekabet edebilir konuma taşıyacak.



2100 kişilik talimatlarınızla kongre salonu yapalım demiştiniz. 2100 kişilik kongre merkezini Anadolu Yakası'na kazandırıyoruz.

"İFM altında metro inşaatı sürüyor"

Bölgedeki trafik sorununun da rahatlayacağını açıklayan Murat Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

Buraya gelen, çalışan 100 bin kişiye doğrudan hizmet veren finans sektörümüzle otoparklarımız bölgedeki trafik sorununu çözecek. Ümraniye Kadıköy hattında bağlantı planladık, İFM altında metro inşaatı sürüyor. Buradaki çalışanlarımızın bölgemizin ihtiyaçlarını giderecek cami, yeşil alan, okulları içinde barındırıyor. Finansın merkezinin tasarımında mimarlık tarihimizin Mimar Sinan'ın formlarını kullandık.

"14 Mayıs'ta eser siyaseti diyeceğiz"

27 gün sonra yapılacak olan seçimlere de değinen Bakan Kurum: