Murat Kurum: İlk defa 18 yaşındaki gencimiz TOKİ'mizden ev alabildi Zeytinburnu'nda gençlerle bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurum, "İstanbul'da 200 bin konutu yerinde, gönüllü, hızlı dönüştüreceğiz. Bu sayede trafik sorununu çözeceğiz." dedi.

DHA

Siyaset arenasında çalışmalar devam ediyor.

Ramazan ayı yoğunluğunun ardından sahadaki çalışmalar bir kez daha hız kazandı.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı adayları yoğun bir mesai harcarken, milletvekili adaylarının da seçim takvimi yoğun şekilde işliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 3 haftanın kaldığı seçim gününe kadar açılış ve ziyaretlerini sürdürüyor.

Bir yandan da AK Parti İstanbul milletvekili adayı olarak kentin tüm ilçelerini karış karış geziyor.

Son durak Zeytinburnu oldu

Esnaf, vatandaş ziyaretlerinin yanı sıra gençlerle de sık sık bir araya geliyor.

Bakan Kurum'un son durağı ise dün akşam Zeytinburnu oldu.

Burada 'İlk Oyum AK Parti’ye, İlk Oyum Erdoğan’a' programında gençlerle buluşan Kurum, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

"Cumhurbaşkanımız gençlerimiz için mücadele ediyor"

Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Belediyemizle, teşkilatımızla, buradaki tüm genç kardeşlerimizle birlikte gece gündüz çalışacağız, koşturacağız. Nerede bir afet olsa orada olacağız. Nerede vatandaşımızın, gençlerimizin bize bir ihtiyacı varsa yine yanlarında olacağız. Acılarını paylaşacağız ve hep birlikte sorunlarımızı gidereceğiz. 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerimiz için mücadele ediyor. Biz istiyoruz ki sevgili gençler, 81 ildeki tüm kardeşlerimiz eşit haklara sahip olsun. Ağrı'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Ankara'da ne varsa İstanbul'da da aynısı olsun. İstanbul'da ne varsa, Mardin'de, Şırnak'ta, Hakkari’de de aynısı olsun istiyoruz. Bu anlayışla ülkemizin her ilinde şu an toplam 208 tane üniversitemiz var. Gençlerimiz kendi şehirlerinde, annelerinin, babalarının yanında üniversiteye gidebiliyor. Orada mutlu, huzurlu bir şekilde eğitimini sürdürüyor.

"İlk defa 18 yaşındaki gencimiz TOKİ'mizden ev alabildi"

Kurum, sözlerine şöyle devam etti: