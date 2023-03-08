Murat Kurum İlk Evim Arsa projesinde deprem bölgesinin önceliğini açıkladı! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen 11 ile, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının başlattığı İlk Evim Arsa projesinin kura çekiminde öncelik verilecek.

Türkiye asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaşanan depremlerin ardından 11 ilde büyük hasar oluştu.

Tek yürek olan Türkiye'de yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Binlerce evin enkaza dönüştüğü şehirlerde enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

Yeni konutlar başladı

Depremden etkilenen vatandaşlar geçici yaşam alanlarında yaşamaya devam ederken bir yandan da hız kesmeden yeni konutların inşasına başlanıldı.

Deprem bölgesinde kura önceliği

Öte yandan binlerce vatandaşı ev ve arsa sahibi yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın başlattığı İlk Evim Arsa projesi kura çekilişleri devam ediyor.

"Depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, şu ifadelere yer verdi:

İlk Evim Arsa projemizin kura çekimlerinde depremden etkilenen illerimize öncelik veriyoruz.



3 gün içinde 15 bin 400 hak sahibi vatandaşımızı belirleyeceğiz.

Deprem bölgesinde kura çekilişi yapılacak

Böylece Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya kuraları 8 Mart Çarşamba günü (bugün) başladı.

Arsanın hak sahibi belirlenecek

Yapılacak çekiliş ile Kilis'te 275, Hatay'da 275, Elazığ'da 1.650, Malatya'da 550, Adıyaman'da 275, Kahramanmaraş'ta 275 arsanın hak sahibi belirlenecek.

Canlı yayınla izlenebilecek

Projeye başvuru yapan vatandaşlar, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya TOKİ arsa kura çekimi canlı yayın izle ekranı aracılığıyla arsa sahibi olup olmadığını öğrenilebilecek.