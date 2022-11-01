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    Murat Kurum: İlk Evim projemize 1.5 ayda 8 milyon başvuru

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, dün başvuruların sona erdiği sosyal konut projesine ilişkin, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324." ifadelerini kullandı.
    • 01.11.2022 - 09:08
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    Murat Kurum: İlk Evim projemize 1.5 ayda 8 milyon başvuru

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan.

    Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz.

    Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız!"

    AYRINTILAR GELİYOR...


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