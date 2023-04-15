Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin ayrıntılarını paylaştı Bakan Kurum, "1.4 milyon metrekare ofis alanı var" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Merkezin bankalar etabının açılışı, 17 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Bakan Kurum, finans merkezi içerisinde akıllı bina ve sıfır atık uygulamalarının tam anlamıyla hizmet vereceğini söyledi.

İstanbul Finans Merkezi açıklaması

Kurum, "1.4 milyon metrekare ofis alanı var. Ofiste çalışan kardeşlerimizin hizmet alabileceği 100 bin metrekare bir alışveriş merkezi var. 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı otelimiz var. 26 bin 500 kapasiteli otoparkımız var. Yaklaşık 180 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor." dedi.

Bakan Kurum, Kongre merkezinin tüm İstanbul'a hizmet vereceğini belirtti. Hem çalışan hem de gelecek misafirlerle birlikte 100 bin kişi ağırlanabilecek.

Dünyaca ünlü markaları barındıracak

Kurum, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: