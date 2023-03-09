Murat Kurum, İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirdi 11 ili etkileyen büyük depremler sonrası gündeme yeniden gelen kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul’da 1 milyon 500 bin konut yeniden inşa edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Megakent'te kentsel dönüşümü desteklemek için kira yardımını 3 bin 500 liraya çıkardıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler, kentsel dönüşüme tam bir ivme kazandırdı.

Özellikle İstanbullular, artık binalarının sağlam olmasını istiyor.

Konu, deprem bölgesi Gaziantep’te bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a soruldu.

1,5 milyon konut yeniden inşa edilecek

CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına katılarak, gündeme ilişkin konuşan Kurum, İstanbul'da 1 milyon 500 bin konutun kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edileceğini söyledi.

Bakan Kurum, "500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanda, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanda, İstanbul'a ilave nüfus getirmeden, 500 binini de olduğu yerde yapacağız." diye konuştu.

Kira yardımları arttı

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesi için 130 milyon metrekare rezerv alan gerektiğini belirten Kurum, çalışmaların tamamlandığını, detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.

Bakan Kurum ayrıca, ülke genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde kira yardımının artırıldığını da açıkladı.

İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir'de belirlenen kira yardımları

İstanbul'da 1500 lira olan kira yardımının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti: