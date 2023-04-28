Murat Kurum Yarısı Bizden kampanyasının adımları paylaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında Yarısı Bizden kampanyasında tespitlerin devam ettiğini vurgulayarak tespit sürecine ilişkin 4 adımı duyurdu.

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Türkiye'nin en büyük gündemlerinden biri de kentsel dönüşüm...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından önemi bir kez daha gündeme gelen kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte yapılan çalışmalarda binalardaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.

Yaşanan depremlerin ardından gözler beklenen Marmara depremi için İstanbula çevirildi.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçerek yeni projelerle kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor.

Yarısı Bizden kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde bu kapsamda yeni bir müjdeyi duyurmuştu.

İstanbul'da 1,5 milyon konut yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 metrekare 2+1 daireye 750 bin TL'ye kadar, 3+1'de 900 bin TL'ye kadar maliyeti biz karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Yarısı bizden kampanyasında incelemeler sürüyor

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sık sık bu kapsamda yapılacak adımları hatırlatıyor.

Bakan Kurum son olarak bir paylaşımında 26 Nisan'da başlayan Yarısı Bizden kampanyasının süreçlerini paylaştı.

Bu kampanyayla riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlanarak dönüşümün hızlandırılması ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunması amaçlanıyor.

Binada 2/3 çoğunlukta TOKİ dönüşümü

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Bakan Kurum şu ifadelere yer verdi:

1: Başvuruyu alıyoruz.

2: Ekiplerimizi yönlendiriyoruz.

3: Başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz.

4: Binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa konutlarınızı TOKİ ile dönüştürüyoruz.

Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık.

"200 bin müracaatımızı aldık"

Paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, ilk bina incelemelerini Kartal ilçesinden başlattıklarını ifade ederek "Derdimiz İstanbul’da artık riskli bina kalmasın. O depreme biz hazırlıklı, güvenli girelim istiyoruz. e-Devlet üzerinden ilk gün içerisinde 200 bin müracaatımızı aldık.

Bütün ekibimizle beraber sahada hem tespitlerimizi yapıyoruz, vatandaşımızı bilgilendiriyoruz. Onlarda uygun görürlerse birlikte binalarımızı dönüştüreceğiz." dedi.

"Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru yapan vatandaşlar, kampanyayı çok iyi bulduklarını ifade ederek şöyle dedi:

Şartları, ödeme şekilleri falan çok iyi. Devletimiz böyle bir imkan sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz. 10 senelik bir ödeme planı var. Kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız. İnşallah daha güvenli bir şekilde evlerimizde oturmayı Rabbim herkese nasip etsin.

29 Mayıs'a kadar devam edecek

26 Nisan’da e-Devlet üzerinde başlayan "Yarısı Bizden" kampanyası başvuruları 29 Mayıs’a kadar devam edecek ve kampanyayla ilgili merak edilen bilgilere http://yarisibizden.gov.xn--tr-02t adresinden ulaşılabilecek.