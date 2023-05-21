Murat Kurum kız çocuğuyla olan diyaloğunu 'Geleceğimiz emin ellerde' ifadeleriyle paylaştı Seçim çalışmaları kapsamında sahada büyük bir mücadele ortaya koyan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, toplantıda söz hakkı alarak, "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek." diyen kız çocuğuna çiçek hediye etti.

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Seçim arifesinde sahada hareketli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları 14 Mayıs seçimi öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek vaatlerini sıraladı.

Bu süreçte büyük bir mücadele ortaya koyan isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum oldu.

İlk turun tamamlanmasının ardından şimdi de ikinci tur hazırlıkları devam ederken Bakan Kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

7'den 70'e herkesin sevgisini ve takdirini kazanan Kurum, samimi anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

"Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek"

Son olarak yaptığı bir videolu paylaşımda ise ziyaretleri sırasında küçük bir kız çocuğuyla arasında geçen diyaloğa yer verdi.

Toplantıda söz hakkı alan küçük kız, "Bir şey söylemek istiyorum. Vekilim ben de buralarda büyüdüm, teşkilatta büyüdüm. Seçim günü de annemin yanındaydım. Ama sanırım şunu söylemeliyim ki, Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek."

Kız çocuğuna çiçek hediye etti

Bu sözlerin ardından salonda alkış tufanı koparken Kurum ise şöyle yanıt verdi:

"Aferin sana. Seni çocuk kolları başkanı yapalım. Ben de sana çocuk kolları başkanı olarak çiçek hediye ediyorum." diyerek buket takdim etti.

Ardından teşekkür eden kız çocuğu sevincini Murat Kurum'a sarılarak yaşadı.