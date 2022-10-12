Sosyal konut projesinin konut ve kira fiyatlarına etkisini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Projeyi duyurur duyurmaz konut fiyatları durdu" dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi rağbet görmeye devam ediyor.

Duyulduğu günden bu yana gündemden düşmeyen proje, dar gelirli vatandaşlara adeta nefes oldu.

Son gün 7 Kasım

Öte yandan projenin ikinci etabı olan "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" başvuruları da 10 Ekim'de başladı.

1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular, 7 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Konut fiyatlarındaki son durum açıklandı

Vatandaşların yakından takip ettiği projeye ilişkin merak edilen konular da araştırılmaya başladı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesiyle birlikte konut fiyatlarındaki son durumu açıkladı.

Murat Kurum: Konut ve kira fiyatları aşağı gelmeye başladı VİDEO



"Hem konut hem de kira fiyatları aşağı gelmeye başladı"

Son dönemlerde yaşanan konut fiyatlarındaki artışın sosyal konut projesiyle birlikte düşüşe geçtiğini belirten Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Projeyi duyurur duyurmaz konut fiyatları durdu. Hem konut hem de kira fiyatları aşağı gelmeye başladı. Biz TOKİ ile yıllar itibariyle baktığınızda tüm yapılan konutların yüzde 13'ünü yapıyorduk. Şimdi bu oranı biz yüzde 20-25'lere çıkardık.

Arzı artırdığımız takdirde konutun da düşmesine sebep olacaktır. Biz arzı artırmış durumdayız. Konut fiyatlarının da kiraların da aşağıya geldiğini ve daha da geleceğini görüyoruz. Orta ve üst gelir grubuna hitap eden projeyi de açıkladığımızda ikisi de istediğimiz seviyeye erişmiş olacak." ifadelerini kullandı.