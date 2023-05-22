Murat Kurum Maltepe'de gençlerle maça çıktı Maltepe Sahili'nde gençler ve milli sporcularla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un basket maçı yaptığı eğlenceli anlar kameralara yansıdı.

ensonhaber.com 14 Mayıs seçiminden önce İstanbul 1. Bölge'den aday olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gece gündüz İstanbul'u karış karış dolaşmıştı. Seçmenin teveccühü ile TBMM'ye vekil seçilen Bakan Kurum, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de sahada çalışmalarına devam ediyor. Kurum, bugün İstanbul'da gençlerle birlikteydi. Gençlerle basket maçı Maltepe Sahili'nde gençler ve milli sporcularla bir araya gelen Kurum, basket maçı yaptı. Attığı sayılarla beğeni toplayan Kurum'un gençler ve sporcularla eğlenceli anları kameralara yansıdı.