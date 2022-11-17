Murat Kurum, Mısır'da yoğun diplomasi trafiği yürüttü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çevre kirliliği konusunda, “ABD yüzde 24.8, AB yüzde 17 emisyon üretirken Türkiye’nin oranı yüzde 0,6. Dünyayı biz kirletmedik” dedi.

Mısır ile 9 yılın ardından bakanlar düzeyindeki ilk toplantı gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katıldı.

Diplomasi trafiği

Bakan Kurum, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yapılan toplantıda, yoğun bir çevre ve iklim diplomasi trafiği yürüttü.

Burada sırasıyla Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Samih Şükri başta olmak üzere bakanlarla bir araya gelen Murat Kurum, görüşmede Türkiye ile Mısır arasında çevre ve iklim konularında iş birliği geliştirmek istenildiğini vurguladı.

Ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeler verimli geçti

Kurum, daha sonra COP27 zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mevkidaşlarıyla görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Bakan Kurum, iklim değişikliği ile mücadele ve çevre konularında dünyanın geleceği için atılacak adımların ele alındığını söyledi.

"Adaylığımız konusunda ülkelerden desteklerini istiyoruz"

Murat Kurum, "COP31'e adaylık başvurumuz olumlu karşılandı. İkili görüşmelerimizde adaylığımız konusunda ülkelerden desteklerini istiyoruz, 2026 yılında yapılacak COP31'i ülkemizde düzenleme arzumuzu iletiyoruz." ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batarya teknolojilerinin artırılması lazım"

"Önümüzde bir fırsat var. Bugün dünyada yaşanan savaşlar konusunda ortaya koyduğumuz tavrı, mücadeleyi çevre alanında da iklim değişikliği ile mücadele hususunda da vermek zorundayız. Ülkelerimizin, evlatlarımızın geleceği, ortak evimiz dünyanın geleceği için bunu hep beraber yapmak zorundayız. Bu konferanslar da bu anlamda bir fırsattır. Farklı ülkelerin aynı paydayla bir araya gelmesi ve irade ortaya koyması önemlidir. Bunun için yeni teknolojileri de ortaya koymamız lazım. Teknoloji, araştırma, geliştirme konusunda enstitüler kurmak, yeni güneş panelleri kurmak, yenilebilir enerjiyi depolayabileceğimiz sistemleri geliştirmemiz lazım. Yutak alanları artıracağız ama bunu yaparken de emisyonu azaltmamız gerekir. Batarya teknolojilerinin artırılması lazım. Bununla ilgili işbirliklerimizi artıracağız." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin tarihsel sorumluluğu yok denecek kadar az"

Türkiye’nin, ülkelerin çevre kirliliği konusunda tarihsel sorumluluğu olmadığına dikkat çeken Kurum, “1750-2019 ülke emisyonlarına bakıldığında yaklaşık yüzde 25'inin ABD, yüzde 17'sinin Avrupa Birliği, yüzde 13'ünün Çin taraından üretildi. Türkiye'nin tarihsel sorumluluğu yok denecek kadar az. Orana bakıldığı zaman emisyon üretim değeri sadece 0.6. Yani bu dünyayı biz kirletmedik. Ulusal Katkı beyanı ile alakalı güncellememizi bir an önce yaptık." şeklinde konuştu.