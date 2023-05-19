Murat Kurum paylaştı! Adıyaman’ımızda ticari hayatı canlandırıyoruz Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede hayat normale dönerken, esnafın da ayağa kalkması için geçici iş yerleri hayata geçirildi.

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Türkiye'de aylardır iki gündem var; deprem ve seçim.

İkinci tur çalışmaları hız kesmeden devam ederken, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremler için de büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Enkaza dönen kentlerde canla başla devam eden çalışmalarda, yaralar büyük ölçüde sarıldı.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, afet konutları da hızla yükselmeye başladı.

Bu süreçte bölgedeki ticareti canlandırmak adına da çalışmalar devam ediyor.

"Esnafımızın ayağa kalkması şarttı"

Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan paylaşım geldi.

Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

Deprem bölgesinin normalleşmesi için esnafımızın ayağa kalkması şarttı.



Geçici barınma alanlarıyla eş zamanlı geçici iş yerlerini de hayata geçirdik.



Adıyaman’ımızda Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzün yaptığı geçici iş yerleriyle ticari hayatı canlandırıyoruz.

"Eski dükkandan burası daha iyi"

Bu süreçte Adıyaman'da 38 geçici iş yeri esnafa teslim edildi. Bölgedeki bir esnaf, yapılan çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Devletimize Allah zeval vermesin bize burayı tahsis etti, verdi, herhangi bir ücret almadan. Her şeyimiz var. Eski dükkandan burası daha iyi."