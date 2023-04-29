Murat Kurum paylaştı: Aklımız, gönlümüz deprem bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçime yönelik programlarını sürdürürken, afet bölgesindeki çalışmaları da yakından takip ediyor.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana asrın felaketi ile mücadele ediyor.

Gece gündüz çalışmaların devam ettiği deprem bölgesinde, barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanıyor.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaralar hızlıca sarıldı, enkaza dönen kentler ayaklanmaya başladı.

Kalıcı konutlar yükseliyor

Öte yandan geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürerken, aynı zamanda kalıcı konutlar için de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte sahada büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Önceki afetlerde olduğu gibi, 1 yıl içinde teslim edilmesi yönünde söz verilen afet konutları yükseliyor.

Öyle ki, bayramda ilk köy tipi evler afetzedelere teslim dahi edildi.

Seçim, kentsel dönüşüm ve deprem bölgesindeki çalışmaları koordine ediyor

Konuya ilişkin sık sık bilgilendirme paylaşımları yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yoğun bir mesai harcıyor.

Bir yandan yurt genelinde başlatılan kentsel dönüşüm projeleri için çalışmalar yaparken bir yandan da AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı olarak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Aynı zamanda afetten etkilenen illerdeki çalışmaları da yakından takip ediyor.

"Binlerce işçi, mimar, mühendisimiz gece gündüz sahada"

Bu kapsamda deprem bölgesindeki son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

Aklımız, gönlümüz deprem bölgesinde. 11 ilimizdeki her çalışmayı yakından takip ediyoruz.



Kalıcı konutlarımız için binlerce işçi, mimar, mühendisimiz gece gündüz sahada.



76. günde ilk konutları tamamladık, 319 bin konutun anahtarını da 365. günde teslim edeceğiz!

İşte videolu paylaşımda yer alan kentlerden kareler...

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