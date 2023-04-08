Murat Kurum paylaştı! Ulusal Risk Kalkanı Modeli toplantısında alınan 27 karar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün 3'üncüsü gerçekleştirilen 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli' toplantısında ele alınan konuları açıkladı.

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Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana asrın felaketi ile mücadelesini sürdürüyor.

Bir taraftan enkaza dönen şehirler yeniden ayağa kaldırılırken, bir yandan da depremzedelerin yaraları sarılıyor.

Sahada hummalı çalışmalar yürütülürken deprem konutları da yükselişe geçiyor.

Öte yandan yurt genelinde de depreme yönelik tedbirler artırılıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda bir ilki açıklamıştı.

Türkiye'yi afetlere hazır hale getirmek adına 'Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli' oluşturdu.

3 Mart’ta gerçekleştirilen ilk toplantıda, yetkin bilim insanları, ilgili kurumların teknik ekipleri, yabancı uzmanlarla birlikte çalışmada yer alacak kurul üyeleri belirlendi.

Kurullar belirlendi

Böylelikle 13 kurulun oluşturulmasına karar verildi.

10 Mart'ta Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum koordinasyonunda yapılan ikinci toplantıda da afetlere karşı dirençli hale getirecek kurullar, "Destek Hizmetleri ve Sosyal Politikalar", "Deprem ve Yer Bilimleri", "Hasar Tespit" "Enkaz ve Atık Yönetimi", "Şehirleri İnşa ve İhya", "Kentsel ve Kırsal Dönüşüm", "Mekansal Planlama", "Yeni Yapı Teknolojileri", "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler", "İklim Dostu Yeşil Dönüşüm", "Kentsel ve Kırsal Altyapı", "Tarihi ve Kültürel Miras" ve "Kriz Yönetimi ve İletişim" isimleriyle oluşturuldu.

"Sürece ilişkin raporları inceledik ve bazı kararlar aldık"

Son olarak dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılan 3'üncü toplantıda da önemli bir yol katedildi.

Alınan kararla ilişkin Bakan Kurum sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımına şu notu ekledi:

Ulusal Risk Kalkanı Modeli toplantısında bilim insanlarımızın saha incelemeleri de dahil sürece ilişkin raporlarını inceledik ve bazı kararlar aldık.



Bu önleyici tedbirlerin uygulanması için hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek ve hiçbir kentimizi asla geride bırakmayacağız!

Alınan kararlar açıklandı

Bakan Kurum'un başkanlığında yapılan toplantıda alınan 27 karar ise şu şekilde: