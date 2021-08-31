Murat Kurum: Petrol sızıntısına karşı KKTC'ye ekip gönderdik

Suriye kaynaklı oluşan petrol sızıntısının KKTC'ye ulaşmasına karşı tedbir alındığını belirten Bakan Kurum, bölgeye ekip gönderildiğini açıkladı.

Suriye'den çıkan petrol sızıntısı, Kuzey Kıbrıs'ta kriz masası kurulmasına neden oldu.

KKTC sınırına doğru ilerleyen sızıntıya karşı Türkiye'de 3 gemilik destek gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kirliliğin en aza indirilmesi ve temizlik çalışmalarının başlatılması için bölgeye ekip gönderildiğini söyledi.

"KİRLİLİĞİ EN AZA İNDİRECEK TEDBİRLERİ ALMAK İÇİN EKİPLERİ GÖNDERDİK"

Bariyer serme ve deniz araçlarıyla temizlik çalışmalarının yapılmaya başlandığını duyuran Bakan Kurum, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek, kirliliğin etkilerini en aza indirecek tedbirleri almak ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekiplerimizi yönlendirdik." dedi.

"BARİYER SERME VE DENİZ ARAÇLARIYLA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kurum, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Uzaktan algılama sistemlerimiz, gözlem uçaklarımız ve İHA’larımızdan da faydalanarak, petrolün bölgede yayıldığı alanı tespit ettik. Bölgedeki kirliliği önlemek için KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde bariyer serme ve deniz araçları ile temizlik çalışmalarını başlattık."