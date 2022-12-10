Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun'da hizmete giren projelerin hayırlı olmasını diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışının gerçekleştirildiği törende konuşma yaptı.

Coşkulu kalabalığın karşısında, heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Kurum, tüm Samsunluları muhabbetle selamladığını belirtti.

"Samsun'umuz 'istikbaldir, istiklaldir'"

Kurum, Samsun'un Milli Mücadele döneminde önemli bir rol oynadığını hatırlatarak, "Kıymetli kardeşlerim bundan 103 yıl önce Samsun’dan doğan özgürlük, bağımsızlık, hürriyet güneşi, bu aziz milletimizi, bu vatanı, Türkiye'yi sonsuza dek ısıtmaya devam edecektir. Bu yüzden 'Ya İstiklal Ya Ölüm' diyerek Milli Mücadele'nin meşalesini yakan Samsun'umuz 'istikbaldir, istiklaldir' diyoruz." ifadesini kullandı.

Murat Kurum: Projelerimiz Samsun'a hayırlı olsun VİDEO

Kentte tamamlanan projelere de değinen Kurum, şunları kaydetti:

"Samsunlu kardeşlerimize hayırlı olsun"

"Açılışını yapacağımız tüm eserlerimiz Samsun'umuza, Samsunlu kardeşlerimize hayırlı olsun. İnşallah 2023 yılında buradan, Samsun'umuzdan işaret fişeğini yakacağız. 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'mızı rekor oyla destekleyecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."



