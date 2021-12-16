Murat Kurum: Sel bölgesindeki tüm konutlar ağustosta tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Kastamonu ve Bartın’da yapımı devam eden tüm konutların ağustos ayında tamamlanacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Kurum, açılışı ve temeli atılan eserlerden bahsetti.

"BU AZİZ MİLLETİ ASLA YALNIZ BIRAKMADIK"

11 Ağustos’ta Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta son yılların en büyük sel afetinin yaşandığına hatırlatan Bakan Kurum, “20 yıl önceydi. Cumhurbaşkanımız bir medeniyet yolculuğu başlattı. Bu uzun maratonda hep milletimizle birlikte olduk, her yeni günün sabahına; milletimize eserler armağan etmenin şevkiyle uyandık. Büyük Türkiye’ye giden yolun taşlarını, 84 milyon, hep birlikte döşedik. Arı misali, karınca misali çalıştık. Ve hamdolsun bugünlere geldik. Acı günlerimiz oldu, kara günlerimiz oldu. O günlerde ellerimizi birbirimize uzattık, sımsıkı sarıldık. Bu aziz milleti asla yalnız bırakmadık. İşte en son Sinop, Kastamonu ve Bartın’da yaşadığımız afeti hatırlayın. Kardeşlerimizin acısını hep birlikte yaşadık. Gidenlerin yasını hep birlikte tuttuk.





"PLANLARIMIZI BİTİRDİK PROJELERİMİZİ BAŞLATTIK"

Canlarımızı sürükleyen o selin ilk anlarından itibaren devlet millet seferber olduk. Tüm ekibimizle buradaydık, sizlerin yanındaydık. Girilmedik sokak bırakmadık, köy bırakmadık. Gidilmedik ev, çalınmadık kapı, halinden habersiz olduğumuz tek bir kardeşimizi bırakmadık. Dertlere ortak olduk, acıyı paylaştık, gözyaşını silmenin gayreti içinde olduk. Yaraları tamamen sarmak için en hızlı şekilde planlamamızı bitirdik, projelerimizi başlattık. Tek düşüncemiz, tek motivasyonumuz, çocuklarımızı, güzel yavrularımızı yeniden sıcak yuvalarına kavuşturmak oldu.” diye konuştu.

"TÜM KONUTLARI AĞUSTOS AYI İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

'İklim dostu dönüşüme kadar yatırımlarımızı dur durak demeden sürdürüyoruz.' diyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Bugün; Sinop, Kastamonu ve Bartın’da bin 265 konut, 420 köy evi, 123 dükkânın yapımına devam ediyoruz. Ayancık’ta 79 konut ile 50 köy evi yapıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi, tüm konutlarımızı ağustos ayı içerisinde tamamlayacağız. Sıcak yuvalarını ve ekmek teknelerini, dükkânlarını, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Rabbim bir daha bu güzel millete bu acıları yaşatmasın. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim, afetzede vatandaşlarımıza; yeni yuvalarında en mutlu günleri yaşamayı nasip etsin. Evleri, dükkânları bereketli olsun. Şehirlerimizi millete olan sevdamızla, medeniyetimize duyduğumuz vefa bilinciyle geleceğe hazırlıyoruz. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, altyapıdan çevre koruma projelerine, millet bahçelerinden iklim dostu dönüşüme kadar yatırımlarımızı dur durak demeden sürdürüyoruz.”

Çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, “Biliyorsunuz, bizim ‘81 şehrimizde 81 milyon metrekare’ millet bahçesi hedefimiz var. 410 millet bahçemizin 113’ünü tamamladık, çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOKİ İLE 1 MİLYON 100 BİN KONUT ÜRETTİK"

20 yıl önce ‘Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak’ diyerek yola çıktıklarını belirten Bakan Kurum, "TOKİ’mizle ülkemize tam olarak 1 milyon 100 bin konut ürettik.” dedi.

Bakan Kurum, TOKİ aracılığıyla Sinop’ta yapılan yatırımlardan bahsetti.





















