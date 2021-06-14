Murat Kurum, temizlenen müsilaj miktarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden toplamda 2166,5 m³ müsilajın temizlendiğini söyledi.

Marmara Denizi'ni saran müsilajın temizlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden toplamda temizlenmiş olan müsilaj miktarını açıkladı.

TOPLAMDA TEMİZLENEN MÜSİLAJ MİKTARI PAYLAŞILDI

Bakan Kurum, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 2166,5 m³ müsilajın temizlendiğini duyurdu.

Kurum ayrıca, denetimlere aralıksız devam edildiğini de söyleyerek, 51 tesise idari para cezası uygulandığını belirtti.

"GÜNLÜK DEĞİŞİMLERE ANINDA MÜDAHALE EDİYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

"Marmara Denizi'mizdeki seferberliğimizde, 13 Haziran’da temizlediğimiz 469,5 m³ müsilajla toplam 2166,5 m³ müsilajı bertarafa gönderdik.

Denizimizi uçuşlar ve uydu takip sistemiyle 7 / 24 denetliyor, günlük değişimlere anında müdahale ediyoruz. "

KURUM, İLLERDEKİ SON DURUMU BÖYLE ÖZETLEDİ

"İllerimizde 6 günün sonunda;

İstanbul 452,5 m³

Kocaeli 133,5 m³

Bursa 111,5 m³

Tekirdağ 112 m³

Balıkesir 300 m³

Çanakkale 226 m³

Yalova 831 m³ müsilajı 137 bölgede yaptığımız çalışmalarla temizledik."

"Bakanlığımıza bağlı uzman ekiplerimizle sahadaki denetimlerimizi, Marmara Havzası'nda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bölgemizdeki arıtma tesislerinden aldığımız atık su numunelerini incelenmek üzere çevre laboratuvarlarımıza gönderiyoruz.





ODTÜ İLE BAŞLATILAN MARMOD PROJESİ GENİŞLETİLİYOR

Sudan aldığımız örneklerle ölçümler yapıyor, müsilaj örneklerini çok kapsamlı testlerden geçirerek çevre laboratuvarlarımızda ODTÜ ve TÜBİTAK'tan bilim insanlarımızla ileri analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ODTÜ ile başlattığımız MARMOD projemizi genişletiyoruz.





51 TESİSE İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz. 1.201 denetimde 51 tesise idari para cezası verdik. Çevremizi, denizimizi kirletenlere kapatma dahil ceza işlemlerini, kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Marmara Denizi'mizi ve deniz canlılarımızı birlikte kurtaracağız.





ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'ın talimatları ve imzasıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulumuzdaki Bakanlıklarımız, illerimizin vali ve belediye başkanları, üniversitelerimiz, bilim insanları ve STK'larımızla hep birlikte çalışacağız."