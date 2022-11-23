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    Murat Kurum: Tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik

    Bakan Kurum, Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelere 37 hasar tespit ekibi, 1 mobil laboratuvar aracı ve 5 koordinasyon ile izleme aracı sevk edildiğini bildirdi.
    • 23.11.2022 - 11:41
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    Murat Kurum: Tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik

    Düzce'de gece saatlerinde 5.9'luk bir şiddetle sallandı

    Deprem çevre illerden de hissedildi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

    "Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız"

    İHA'nın aktardığına göre çevre illerden bakanlığın tüm ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini kaydeden Kurum, “37 hasar tespit ekibimiz, 1 mobil laboratuvar aracı, 5 koordinasyon ve izleme aracımızla Düzce’de sahadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hızla hasar tespitleri tamamlayıp adımlarımızı atacağız” dedi.

    Murat Kurum: Tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik #1

    Murat Kurum: Tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik #2

    Murat Kurum: Tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik #3

    Murat Kurum: Tüm ekiplerimizi bölgeye sevk ettik #4


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