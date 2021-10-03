Twitter hesabı üzerinden video mesaj yayınlayan Bakan Kurum, “Bakanlık olarak tarihi bir adım atıyoruz. Türkiye mekansal strateji planımızı tamamlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabı üzerinden, “Türkiye’nin mekansal strateji planına” ilişkin videolu bir mesaj yayınladı.

Bakanlık olarak tarihi bir adım atıldığını belirten Bakan Kurum, mesajında, "Türkiye mekansal strateji planımızı tamamlıyoruz. Yer seçimi doğru yapılmamış yatırımlara, yanlış arazi kullanımına, altyapı yetersizliklerine, estetik ve silüeti bozan yapılara mani olacak örnek bir proje olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: Türkiye mekansal strateji planımızı tamamlıyoruz ViDEO

“3 PROJEMİZİ ÖNE ÇIKARIYORUZ”

Bakan Kurum, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

“Son dönemde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi, bilhassa tersine göçü hızlandırması ve istihdamı artırması açısından 3 projemizi öne çıkarıyoruz.

“TERSİNE GÖÇÜ HIZLANDIRIYORUZ”

Yöresel dokuya uygun, o yörenin kendi yerel malzemeleri ile inşa ettiğimiz 10 bini aşkın ekolojik köy evlerimizle hem köy yaşamını destekliyoruz hem de tersine göçü hızlandırıyoruz.

“TARİHİ KENT MERKEZLERİMİZİ YENİLİYORUZ”

Şehrin içinde kalmış, köhneleşmiş, kullanımı zorlaşmış olan tarihi kent merkezlerimizi yeniliyoruz.

SANAYİ ALANLARI ŞEHRİN DIŞINA TAŞINIYOR

Üçüncüsü ise şehrin içinde kalmış yüzlerce sanayi alanımızı şehrin dışında belirlediğimiz daha geniş, temiz, sağlıklı alanlara taşıyarak bu alanların tasarrufunu da yine şehrin kullanımına vermiş oluyoruz. Bu sayede yüz bine yakın insanımıza iş imkanı sağlarken yüzbinlerce aracın da şehrin merkezilerinde oluşturduğu trafik yoğunluğunu engelliyoruz.”

“ŞEHİRLERİMİZ TAMAMEN DEĞİŞMELİDİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye dünkü Türkiye değil' sözünü hatırlatan Bakan Kurum, sözlerin, şu şekilde sürdürdü:

"Şehirlerimiz de tamamen değişmelidir. Yeni bir anlayışla geliştirilmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz. Bu hedefe en güzel cevabı, kentsel nüfus ve çevre problemleri, değişen planlama ve uygulama yaklaşımları ve gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan akıllı şehir uygulamaları verecektir. İstediğimiz şehir, insan için çözüm üreten, yenilikçi şehirler olmasıdır. Bu şehirleri hep birlikte el ele inşa edeceğiz.”