Türkiye afetlerle mücadele eden bir ülke...
Yapılmaya çalışılan kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiriliyor.
Seçim süreci yaklaşırken saha çalışmalarında vatandaşla bir araya gelen adaylar yeni müjdeleri de duyuruyor.
Bu süreçte büyük bir mücadele vererek çalışmalarını sürdüren isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.
Bakan Kurum, ilçeleri tek tek gezerek, esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor.
Öte yandan yürütülen projelerin açılış törenlerine katılıyor.
Bu kapsamda dün Ümraniye'yi ziyaret eden Murat Kurum, burada 'Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı ve bölgede 591 konutun temeli atıldı.
"Onların hayatı değişti"
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından evlerine yerleşen vatandaşların düşüncelerini paylaştı.
Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Onların hayatı değişti!
Daha güvende, daha mutlu, daha huzurlular.
Ümraniye’deki kardeşlerimize bir kulak verin.
"Şu anda daha güvenliyiz"
Evlerine yerleşen vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:
Evler yapılış itibariyle simetri yapılmış, ölü alan yok.
Ben evi çok güzel buldum yani benim hayal edecek bir ev oldu.
Şu anda daha güvenliyiz.
Daha huzurlu rahat uyuyabiliyoruz.
Kendimi güvende hissediyorum.