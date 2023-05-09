Murat Kurumü Ümraniye'deki kentsel dönüşüm evlerini paylaştı: Onların hayatı değişti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni sonrasında evlerine yerleşen vatandaşın düşüncelerini paylaştı.

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Türkiye afetlerle mücadele eden bir ülke...

Yapılmaya çalışılan kentsel dönüşüm projeleri hayata geçiriliyor.

Seçim süreci yaklaşırken saha çalışmalarında vatandaşla bir araya gelen adaylar yeni müjdeleri de duyuruyor.

Bu süreçte büyük bir mücadele vererek çalışmalarını sürdüren isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Bakan Kurum, ilçeleri tek tek gezerek, esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor.

Öte yandan yürütülen projelerin açılış törenlerine katılıyor.

Bu kapsamda dün Ümraniye'yi ziyaret eden Murat Kurum, burada 'Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı ve bölgede 591 konutun temeli atıldı.

"Onların hayatı değişti"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından evlerine yerleşen vatandaşların düşüncelerini paylaştı.

Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Onların hayatı değişti!

Daha güvende, daha mutlu, daha huzurlular.



Ümraniye’deki kardeşlerimize bir kulak verin.

"Şu anda daha güvenliyiz"

Evlerine yerleşen vatandaş ise şu ifadeleri kullandı: