Üsküdar'da kentsel dönüşüm projesi olarak faaliyete geçen '5 bin Yeni Konut Projesi'ne , Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Üsküdar'da 5 bin Yeni Konut Projesi adına düzenlenen kentsel dönüşüm programına katıldı.

Vatandaşlarla birlikte Üsküdar'ın büyük dönüşümünü başlatmaktan duyduğu sevinci aktaran Bakan Kurum, 'Hayırlı Olsun' dileklerinde bulundu.

Çamlıca Camii ve çevresine yapılan kentsel dönüşümle birlikte daha yeşil bir alan elde edileceğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Sadece Üsküdar'ımızı değil bütün İstanbul'umuzu ilgilendiren 5 bin konutluk yeni bir etap başlatıyoruz." dedi.

MAHALLE KÜLTÜRÜNE DİKKAT EDİLEREK TASARLANDI

Mahalle kültürünü bozmayacak bir proje hazırlandığını belirten Kurum, "Kirazlıtepe'de yaklaşık 2 bin bağımsız bölümden oluşan projenin ilk etabı bitti. Gerçekten Üsküdar'a yakışır bir proje oldu. Kirazlıtepe'de başlatılan dönüşüme Ferah Mahallesi'nde, Küplüce'de ve Mehmet Akif Mahallesi'nde devam ediyoruz.

Son 20 yılda, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyonu sosyal konut, 1 buçuk milyonu kentsel dönüşüm projesi olmakla birlikte, yine yapmış olduğumuz kanuni düzenlemelerle gerek yapı denetimde, gerek Kentsel Dönüşüm Yasası'ndaki düzenlemelerle, 45 milyon vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturduk." dedi.

Murat Kurum, Üsküdar'da 5 bin Yeni Konut Projesi'nin törenine katıldı VİDEO



HİZMET SİYASETİ VURGUSU

Bakan Kurum, yapılan çalışmalardan bahsederek, İstanbul'da son 20 yılda 100 milyar lirayı aşkın, çevre ve şehircilik alanında yatırım yapıldı. Bunun dışında hastanelerimiz, tünel, otoyol, turizm tesislerimiz, sanayi alanlarımızgibi birçok yatırım yapıldı. Sahada devam eden 20 milyon dolarlık yatırımımız var.

Biz, eser siyaseti yapacağız, hizmet siyaseti yapacağız ve bu anlayışla öne çıkacağız." ifadelerini kullandı.

SOSYAL KONUT PROJELERİ

Sosyal konut projeleriyle birçok dar gelirli vatandaşın ev sahibi yapıldığına dikkat çeken Kurum, "Bir taraftan dar gelirli vatandaşlarımız için 15 bin sosyal konut yaptık. Hak sahibi vatandaşlar kiranın altında aidat öder gibi evlerinde oturuyor. 15 bin konutumuz fiilen sahada devam ediyor. Bir başka alanda da vatandaşlarımızın 39 ilçede yetkililer tarafından mülkiyet problemleri çözülüyor. Devletiyle problemi kalmasın, bekleyeceği bir iş kalmasın diyoruz." açıklamasında bulundu.

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