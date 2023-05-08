Murat Kurum Üsküdarlılarla buluştu: Gençlerimizin fikirleriyle 2053’e hazırlanıyoruz 14 Mayıs seçimleri öncesi İstanbullularla bir araya gelmeye devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, bugün Üsküdar'daki programa katıldı. Bakan Kurum burada gençlerle Türkiye'nin geleceğini konuştu.

İHA

Seçim sürecinde yoğun bir programı bulunan isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Megakent'in ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, yoğun ilgi görüyor.

Esnaf ziyaretleriyle birlikte kent meydanında vatandaşlara seslenen Murat Kurum, 14 Mayıs seçimleri için de önemli mesajlar veriyor.

Üsküdarlı gençlerle buluştu

Bu süreçte gençlere de vakit ayıran Kurum, özellikle Ramazan ayında sık sık sahur programları düzenledi.

Bugün ise Üsküdar’da ‘Gençlik Buluşması’ programında gençlerle bir araya geldi.

Bakan Murat Kurum’a yoğun ilgi gösteren gençler hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Gençlerimizin fikirlerini, önerilerini alıyoruz"

‘Gençlik Buluşması’ programında konuşan Bakan Kurum, Teknofest'e dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Gençlerimizle her zaman bir araya geliyoruz. Hem sahada hem de böyle toplantılarda onlarla görüşüyoruz. Onların fikirlerini, önerilerini alıyoruz ve aslında en çok merak ettikleri de gelecek. Çünkü onlar, bugün 18, 20, 25, 30 yaşında. Bundan sonraki süreci merak ediyorlar. Kendi hayatlarını kuracakları işlerini mutlu, güzel, yeşilin arttığı, mavinin korunduğu bir gelecek hayal ediyorlar. Benim gördüğüm o. Ve en çok da buna ilişkin soruları, fikirleri, önerileri var. Teknolojiyi takip ediyorlar ve önümüzdeki süreçte ülkemizin bu alanda nerede olacağını merak ediyorlar. Bu yüzden biz de Teknofest gençliği diyoruz. Çünkü Teknofest'te 6 yıldır Türkiye'nin, dünyanın en büyük teknoloji, sanayi, uzay alanlarında önemli bir fuarını Türkiye'de, İstanbul'da hatta diğer illerimizde düzenliyoruz. Gençler geleceği merak ediyor.

"İstiyoruz ki ülkemiz her alanda kendine yetsin"

Şu an iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu da biliyorlar. Ve bu manada da ‘acaba İstanbul'da, Üsküdar'da, diğer illerimizde nasıl bir gelecek olacağını merak ediyorlar. İklim krizinin etkileriyle şu an yaşadığımız afetler, yangınlar, bunların sayısı sıklığı, şiddeti her geçen gün de artıyor. Gençlerimiz bu manada geleceklerine, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak adına neler yapıldığını merak ediyorlar. Bu manada da aslında onlarla yol yürüyoruz. Bizim 208 iklim elçimiz var. Her üniversitemizden bir tane elçimiz var. Ve burada gençlerimizle onların fikirleriyle 2053’e hazırlanıyoruz. Ülkenin geleceğine dair bu yatırımları yapabilmek, planlamak çok önemlidir. İstiyoruz ki ülkemiz her alanda kendine yetsin. Kendi uçağını üretsin, İHA'sını, SİHA'sını versin. Otomobilini üretsin. Savunma sanayinde güçlü olsun. Bugün enerji krizinden dolayı, Rusya- Ukrayna savaşlarıyla tüm dünya, Avrupa, Amerika etkilendi. Herkes etkilendi. Dolayısıyla kendi alanında enerjide yetebilmek çok önemli. İlk nükleer santralimiz ünitesi açıldı. Sadece 10 santral, ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.

Kurum'a 'eser' sorusu

Buluşmada Bakan Murat Kurum’a, “Dediniz ki o gün geldiğinde liyakatsizlik kaybedecek ehliyet kazanacak. Türkiye'nin üstünde oyun oynayanlar kaybedecek ve eser siyaseti kazanacak. Sayılı günler kaldı. Özellikle seçimde ‘şu eser bizim için çok daha önemli seçimi kazanmamızda çok büyük bir artı olacak’ dediğiniz eser var mı?” sorusu soruldu.

"4 yıl önce verilen sözlerin hiçbiri tutulmamış"

Bakan Kurum ise şöyle yanıt verdi: