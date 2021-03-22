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    Murat Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmamak gerektiğini belirterek, yarın çok geç olmadan suya sahip çıkılmasını istedi.
    • AA
    • 22.03.2021 - 14:40
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 14:47
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    Murat Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Su Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

    "SUYUN SINIRLI MİKTARDA OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"

    Bakan Kurum mesajında, "Yaşam kaynağımız suyu boşa harcamadan kullanmalıyız. Suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmayalım. Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım

    ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERE İLİŞKİN VİDEO DA PAYLAŞILDI

    Ayrıca paylaşımda, su kaynaklarının kullanımı ve alınması gereken önlemlere ilişkin video da yer aldı.

    Murat Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım #1

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