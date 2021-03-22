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Murat Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım

Murat Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, suyun sınırlı miktarda olduğunu unutmamak gerektiğini belirterek, yarın çok geç olmadan suya sahip çıkılmasını istedi.