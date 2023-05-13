Murat Kurum Yarısı Bizden Kampanyası'na yapılan başvuru sayısını açıkladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Bugün itibariyle ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı” dedi.

İHA

6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan Türkiye, kentsel dönüşüm için düğmeye bastı.

Bu kapsamda riskli yapıların dönüşümü için oluşturulan Yarısı Bizden kampanyası büyük ilgi gördü.

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'u karış karış gezen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyayla ilgili son durum bilgilendirmesi yaptı.

İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kurum, ilçe ziyaretleri yaparken yoldaki vatandaşları selamladı ve çocuklara oyuncak dağıttı.

"Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı en büyük konut seferberliği çerçevesinde bin bağımsız bölümün inşasına başlattık"

Vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sebebiyle 11 ilde 14 milyon vatandaşın etkilendiğini belirterek, Yarısı Bizden Kampanyası'na yapılan başvuru sayısı açıkladı:

Depremin acısı 85 milyonu ve 85 milyondaki tüm şehirlerimizi etkiledi. Bu depremde 50 bin 400 canımızı yitirdik, kardeşimizi yitirdik. İlk andan itibaren de kardeşlerimizin yarasını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şu anda depremden sonra başlattığımız konut seferberliği Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı en büyük konut seferberliği çerçevesinde tam 151 bin bağımsız bölümün inşasını başlattık. Bir yıl içerisinde ilk etapta 319 bin, ardından 650 bin konutumuzu inşa ederek hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Tabii önceliğimiz deprem bölgemiz.

"Yarısı Bizden kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı"

İstanbul'da 1,5 milyon konuttuk büyük İstanbul dönüşümünü, tarihin dönüşümünü başlattık ve ‘Yarısı Bizden’ dedik, yarısı devletimizden dedik ve hep birlikte 1,5 milyon riskli konutumuzu güvenli konut haline getirecek çalışmalarımızı yapıyoruz ve dönüştüreceğimiz konutlarımızın maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılıyoruz.



Bugün itibariyle ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza tam 666 bin bağımsız bölüm başvuru yaptı. Küçükyalı, Çınar, Altıntepe ve İdealtepe Mahallelerimizde bir çalışma başlattık. Bu alanlarda rezerv alan ilanı yapmak suretiyle vatandaşlarımızın yapmak istediği o bir katı vereceğiz. İşte Fikirtepe, oradaki kardeşlerimizin mutluluğunu görmeliydiniz. Ve orada sadece Kadıköy Fikirtepe'de ilk etapta 12 bin konutu sadece Fikirtepe'de yapıyoruz. Şu an sahada 93 bin konutumuzun şantiyesi devam ediyor. Ve aynı anlayışla inşallah İstanbul'umuza odaklanacağız. Milletimizle kardeşlerimizi el ele verip İstanbul'un dönüşümünü gerçekleştireceğiz.

"Bize ne zaman ihtiyaç duyarsanız hemen sizlerin yanında olacağız"

Bakan Kurum 14 Mayıs seçimleri için destek isteyerek, şu ifadeleri kullandı: