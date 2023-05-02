Murat Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'na yapılan toplam başvuru sayısını açıkladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bugün itibarıyla İstanbul’umuzda 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı" dedi.

DHA

14 Mayıs seçimlerine yaklaşılırken, çalışmalar bir kez daha hızlandırıldı.

Bu süreçte büyük bir mücadele vererek çalışmalarını sürdüren isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Bakan Kurum, İstanbul'un ilçelerini karış karış geziyor..

Seçim çalışmaları kapsamında Şile’ye gelen Bakan Kurum, bir dizi programa katıldı.

İstanbul’da yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili konuşan Bakan Kurum, Yarısı Bizden Kampanyası'na da değindi.

"Başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı"

Şu ana kadar toplam başvuru sayısını açıklayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

2012 yılında ‘Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ diyerek Gaziosmanpaşa’dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de ‘İstanbul’da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm’ ve ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletten’ diyoruz. Hedef belli, 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakasında olan 2 rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul’da, riskli 1,5 milyon riskli yapıyı, konutu yavrularımızın istikbali yenileyeceğiz. Tabii bu projemizin selameti için, cumhurbaşkanımız bir de müjde vererek ‘Dönüşümde Yarısı Bizden’ dediler, ‘Yarısı Devletten’ dedi.



Şu anda başvuru sayısı kaça ulaştı biliyor musunuz? Vatandaşımızın rızası, talebi çerçevesinde yerinde hızlı gönüllü anlayışıyla inşaatlarımızı yapacağız. 750 bin lirasını biz, 750 bin lirasını vatandaşımız 10 yıl vade ile ödeyecek. Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 448 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı bina bazında 83 bine ulaştı. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 800 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz.

Şile'ye müjdeleri sıraladı

Bakan Kurum, ‘Şile, müjdelere hazır mısın?’ diyerek bölgeye yapılacak müjdeleri de şöyle sıraladı:

Bir; bugün Şile’nin çok beklediği, ihtiyacı olan birinci sınıf atık getirme merkezimizi hizmete alıyoruz. Belediyemizle birlikte desteğiyle yapılan bu proje Şile’nin daha temiz ve daha sağlıklı olmasına katkı sağlayacak daha temiz, daha yeşil bir Şile’ye yardımcı olacak inşallah.



İki; Ahmetli 3. Etapta inşaatı süren konutlarımız vardı.112 konutumuz alt ve üst yapısıyla, çevre düzenlemesiyle, sosyal donatısıyla hazır. Haziran ayı içerisinde yeni yuvalarımız hayırlı uğurlu olsun.



Üç; Şile Ağva otoyolunu açıyoruz. Şilemize hayırlı olsun. Şile, Ağva, Kandıra’yı birbirine bağlayacak. Toplam yatırım değeri 8 milyar lira olan projemiz daha da gelişecek. İlbank desteğiyle Yakuplu Caddesi'ndeki prestij yolunu düzenledik. Buradan gelenler, Şile’nin ne kadar güzel bir ilçe olduğuna bir kere daha şahitlik edecek.



Dört; gençlerimiz bizden bir merkez istemişlerdi. Kütüphaneleri, konferans salonları olan Ağva Gençlik ve Kültür Merkezimizi bugün hizmete alıyoruz.

"Şile'mize bir millet bahçesi daha kazandıracağız"

Bugün açılışı yapılan projelerle ilgili de konuşan Bakan Kurum, “Projelerimiz bu kadar mı? Elbette değil. Ayazma Kumbaba Millet Bahçemizin ilk etabını bugün açıyoruz. Şile Bezi Atölye çalışmalarımız devam ediyor. Bittiğinde hem ilçemizin yeşil miktarı artacak hem de atölyeyle Şile’nin ekonomisine değer katacağız. 2 ay sonra Şile Bezi Atölyemizi açıyoruz. Hayırlı olsun. TOKİ’miz eliyle 56 konutluk bir Örnekköy projesi hazırlıyoruz. İnşallah en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Yaka köyümüzde başlıyoruz sonra da etap etap ilerleyeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.Yine hükümet konağımızın inşası devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Bucaklı Mahallemizdeki 129 konut ve 1 cami inşaatımızda da önemli bir ilerleme kaydedildi. İnşallah yıl bitmeden sizlere teslim edeceğiz. Son olarak bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Projelendirme çalışmalarımız başladı. İnşallah Şile’mize, sizlere bir millet bahçesi daha kazandıracağız, mesire alanı kazandırıyoruz. Açılışını yaptığımız projelerimiz ve müjdelerimiz; sizler için, Şile’miz için, İstanbul’umuz için hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise Şile Ağva Yolu’nun açılışından ötürü çok mutlu olduğunu belirterek “Bu imalat sadece kendi başına 4,5 milyar liraya mal oldu. Uzun zamandan beri beklenen bu projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. İlçemizde birbirinden kıymetli ve güzel eserleri birlikte taçlandıracağız. Bu eserlerin imalatında ve desteğinde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.