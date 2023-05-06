Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasındaki son durumu paylaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasıyla şu ana kadar 108 bin 246 bina için başvuru yapıldığını belirtti.

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6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan Türkiye, kentsel dönüşüm için düğmeye bastı.

Bu kapsamda riskli yapıların dönüşümü için oluşturulan Yarısı Bizden kampanyası büyük ilgi gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, katıldığı NTV canlı yayınında kampanyayla ilgili son durum bilgilendirmesi yaptı.

Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasına bugüne kadar 108 bin 246 bina tarafından başvuru yapıldığını duyurdu.

Murat Kurum açıkladı: Bugüne kadar 108 bin 246 bina için başvuru yapıldı

Bakan Kurum ayrıca bu başvuruların 549 bin bağımsız bölüme tekabül ettiğini bildirdi.

Bakan Kurum, "Önceliğimiz deprem bölgesi ama bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Büyük İstanbul dönüşümü diyoruz. Tarihin en büyük şehircilik adımıdır. 31 Mayıs'da kadar yarısı bizden kampanyasının başvuruları devam ediyor. Bugüne kadar 108 bin 246 bina için başvuru yapıldı. 549 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor." dedi.

200 bin konutun yerinde yapıldığını da ifade eden Bakan Kurum, 100 bin konutluk rezerv üretileceğini de sözlerine ekledi.

200 bin konutu yerinde yapıyoruz: Bir de 100 bin konut rezervi üreteceğiz

İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin ulaşım ve otopark olduğunu da belirten Kurum, "200 bin konutu yerinde yapıyoruz. Bir de 100 bin konut rezervi üreteceğiz. 130 milyon metrekare hem Anadolu hem Avrupa yakasında rezerv konutlarımızı üreteceğiz. Bugün İstanbul'un en büyük sorunlarından biri ulaşım ve otopark. Üreteceğimiz rezerv konutlara vatandaşımızın bulunduğu yerdeki değeri neyse yeni yerinde de aradaki farkın yarısını biz karşılayacağız." şeklinde konuştu.

Murat Kurum daha sonra deprem bölgesindeki kalıcı konutlar ve hafriyat çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.

"3 ayda 137 bin konutun inşaatı başlamışsak 1 yılda da 319 bin konutumuzun inşasını yapacağız"

Kurum'un diğer ifadeleri şu şekilde:

"11 ilde parti ayrımı gözetmiyoruz. Ankara belediyen var, İzmir, İstanbul belediyen var bir tarafından tutun sizde. Tek yaptıkları yapamazsınız, edemezsiniz diye eleştirmek. 3 ayda 137 bin konutun inşaatı başlamışsak 1 yılda da 319 bin konutumuzun inşasını yapacağız. Daha önce Elazığ'da Malatya'da, Kastamonu'da, İzmir'de yaptık. Antalya'da yine yapamazsınız dediler, bu ormanları ranta açıyorsunuz dediler. Hep yalan. Bugüne kadar biz tüm sözlerimizi tuttuk tumaya da devam edeceğiz."

Deprem bölgesine kalıcı konutlar

"Ücretsiz konut vereceklerse şimdi Ankara, İstanbul, İzmir'de niye vermiyorlar. Devlet yönetmedikleri için nasıl yönetileceğini bilmiyorlar. Devlette devamlılık esastır. Şimdi siz güne göre, kişiye göre bir tavır sergileyemezsiniz. İzmir'de bin lira taksit ödüyorlar. 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz bu kanunla gelen bir şey. Elazığ'da Malatya'da vatandaşımızın bize borcu 180 bin lira. İzmir'de 230 bin lira. Böyle değildi kanunlar. Şu an biz taşınma, kira yardımı, eşya yardımını hemen veriyoruz. Bu yardımları bile yapamıyordunuz. O bedelleri hesap ettiğinizde vatandaşımız belki para da ödemiyor. İzmir'de 18 yıl sabit bin lira ödeyecek vatandaşımız. Kendileri tutamayacakları vaatleriyle, milletimizin aklını çelmeye ve yalanlarla siyaset yapmaya devam ediyorlar."

"Çevreye ve doğaya zarar vermeyecek şekilde önlem alınarak ayrıştırma süreci yürütülecek"