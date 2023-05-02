Murat Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasının reklam filmini paylaştı: Konutları TOKİ ile dönüştürüyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Yarısı Bizden kampanyasına ilişkin tanıtım filminde, konutların 2 yılda teslim edileceği ve bu süreçte vatandaşlara kira ile birlikte taşınma yardımı da yapılacağı belirtildi.

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Türkiye, seçime odaklanırken bir diğer gündem ise deprem felaketi.

6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3'üncü aya girildi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği 11 ilde, yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Binlerce bina yıkılırken, ayakta kalan TOKİ konutları ise dikkat çekti.

Bu kapsamda vatandaşlar, kentsel dönüşüm projelerini araştırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise yeniden harekete geçti.

Yarısı devletten

Böylelikle, binlerce vatandaşa nefes olacak, depreme karşı güvenilir konutlar inşa edilmesi adına yeni bir proje geliştirildi.

Yarısı Bizden Kampanyası...

Müjdeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kampanyayla İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme girmiş olacak. Böylelikle, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı belirlendi.

"Hem yeni evinizin yarısı bizden hem de taşınma ve kira masraflarınız"

Başvurular hız kesmeden devam ederken Bakan Murat Kurum, kampanyaya ilişkin tanıtım filmini yayınladı.

Paylaşıma ise şöyle not ekledi:

Yarısı Bizden projemizle vatandaşımız isterse çoğunluk da sağlanırsa

konutları TOKİ ile dönüştürüyoruz. Hem yeni evinizin yarısı bizden hem de taşınma ve kira masraflarınız.

Tanıtım filminde ise şu diyaloglara yer verildi:

Projeyi duyan bir esnaf, "Duydun mu? TOKİ gelecekmiş de evini yıkıp yenisini yapacakmış TOKİ'nin işi gücü yok da bu mahalleye gelip senin eski binalarınla mı uğraşacak?"

Bu sırada projede yer alan görevli, projeyi anlatarak, "Yarısını devletimiz yarısını da Mehmet Bey ödeyecek. İmkanı olmayanlar için uygun koşullarda krediler hazırlandı. Hem de 10 yıl vadeli. 2 yılda teslim edeceğiz."

Dönüşüme başvuran vatandaş ise, "2 yıl boyunca 5 bin 250 TL kira yardımı alacağım. 10 bin 500 TL'lik de taşınma yardımı var, onu da alacağım."

İşte o videodan kareler...