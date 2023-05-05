Murat Kurum Yarısı Bizden kampanyasının süreçlerini paylaştı! Son başvuru 29 Mayıs Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını açıklayan videoyu paylaştı. Videoda son başvurunun 29 Mayıs olduğu ifade edildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler kentsel dönüşüm önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği afet bölgesinde yeniden yaşam mücadelesi başlıyor.

Afet bölgesinde binlerce bina yıkılırken, ayakta kalan TOKİ konutları ise dikkat çekti.

Bu kapsamda vatandaşlar, kentsel dönüşüm projelerini araştırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise yeniden harekete geçti.

Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından gözler beklenen Marmara depremi için İstanbul'a çevrildi.

Bakanlık, binlerce vatandaşa nefes olacak, depreme karşı güvenilir konutlar inşa edilmesi adına yeni bir proje geliştirildi.

Yarısı Bizden Kampanyası.

Müjdeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kampanyayla İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme girmiş olacak.

Böylelikle, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı belirlendi.

"Toplamda 500 bin konut yapılacak"

Başvurular hız kesmeden devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya sürecini anlatan video paylaştı.