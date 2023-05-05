Murat Kurum Yarısı Bizden kampanyasının süreçlerini paylaştı! Son başvuru 29 Mayıs

Kahramanmaraş merkezli depremler kentsel dönüşüm önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği afet bölgesinde yeniden yaşam mücadelesi başlıyor.
Afet bölgesinde binlerce bina yıkılırken, ayakta kalan TOKİ konutları ise dikkat çekti.
Bu kapsamda vatandaşlar, kentsel dönüşüm projelerini araştırmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise yeniden harekete geçti.
Geniş coğrafyada hissedilen depremlerin ardından gözler beklenen Marmara depremi için İstanbul'a çevrildi.
Bakanlık, binlerce vatandaşa nefes olacak, depreme karşı güvenilir konutlar inşa edilmesi adına yeni bir proje geliştirildi.
Yarısı Bizden Kampanyası.
Müjdeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Kampanyayla İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme girmiş olacak.
Böylelikle, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı belirlendi.
"Toplamda 500 bin konut yapılacak"
Başvurular hız kesmeden devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya sürecini anlatan video paylaştı.
2 yıl boyunca 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.
Toplamda 500 bin konut yapılacak.
10 bin 500 tl taşınma desteği ile yeni evi en geç 2 yıl içerisinde evleri teslim ediliyor.
Başvurular e-devlet üzerinden online olarak yapılıyor.
Son başvuru 29 Mayıs.
Son başvuru 29 Mayıs