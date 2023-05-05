Murat Kurum 'Yarısı Bizden' tanıtımını paylaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter adresinde bir paylaşım yaparak, "Yarısı Bizden" kampanyasının tanıtımlarına değindi.

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İstanbul'daki hızlı dönüşüm için devreye giren "Yarısı Bizden" kampanyasının tanıtım tırları, sahada vatandaşları bilgilendiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, paylaştığı video ile kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına dair tanıtım faaliyetlerine ışık tuttu.

Bakan Kurum, “Yarısı Bizden ayağınıza geliyor." diye aktardığı mesajında, tanıtım faaliyetine ait video da iletti.

Tır, 29 Mayıs'a kadar da İstanbul'u bölge bölge gezecek

Videoda, kentsel dönüşümde Yarısı Bizden tanıtım tırının çalışmaları aktarılıyor. Tırın vatandaşları bilgilendirmek için yola çıktığı, tırın çalışmalara Üsküdar'dan başladığı, 29 Mayıs'a kadar da İstanbul'u bölge bölge gezeceği anlatılıyor.

"Sürecin nasıl işlediğini anlatılıyor"

Tırda uzman ekip; vatandaşlara genel bilgi veriyor, sürecin nasıl işlediğini anlatıyor, vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini gidermeyi amaçlıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen sorular, tırdaki uzmanlar tarafından cevaplandırılıyor.