'Yeni Evim' projesinde merak edilen sorular yanıt buldu

Orta gelirliye yönelik konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Soru cevap kısmında soruları yanıtlayan Murat Kurum ve Nureddin Nebati projeyle ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı.

Devlet son dönemde yaptığı sosyal konut projeleriyle ev sahibi olmak isteyen halkının yanında olmaya devam ediyor.

İlk olarak 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesiyle başlayan sosyal konut kampanyaları son hızıyla devam ediyor.

Yeni Finansman Konut Modeliyle hayata geçirilecek olan 'Yeni Evim' projesini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ortak basın toplantısı düzenleyerek açıkladı.

Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlendi.

Merak edilen sorular yanıt buldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati projenin lansmanının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fırsatçılara yönelik yaptırımlarınız neler olacak?

Konut fiyatlarını takip edeceğiz. Asıl olan komisyonun görevi de projeye dahil olan firmalar girdiğinde bizim belirlediğimiz kriterler durumu girecek. Uymamaları halinde yapacağımız sözleşme ile onlara sağladığımız garantörlük ve bu konut kredisinde yararlanamayacaklar.

Ailede konutu olan kampanyaya dahil olabilir mi?

Ailede konut olmama şart. Daha önceki yaptığımız kampanyada da böyleydi.

Kampanyada bir yaş sınırı olacak mı?

Bu çerçevede 18 yaşını doldurmuş, çalışan bireylerimiz buna başvurabiliyorlar.

Alınacak konutlarda bir tavan fiyat var mı?

Konutta tabi ki tavan bir fiyat olacak. Asıl olan vatandaşlarımızın konuta erişimini sağlamak. Önümüzdeki süreçte tavan fiyatları da iller bazında sitemizde duyuracağız.

Arazisi, tarlası veya dükkanı olan bir vatandaş bu kampanyadan faydalanabilecek mi?

Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşen vatandaşlarımız varsa, 50 üzerinde değilse başvurabiliyorlar.

Burada 100 bin konut verdik ve bu konutla alakalı ilk etapta bir model olmasını da Hazine Bakanlığımızla çalışıyoruz. Bu sistemin uygulanması için de Morged sistemini dahil edebiliriz. Burada iller bazında çalışmayı da iletiyoruz. 100 bin konutluk finansman paketinde %25'inin İstanbul diğer %75'inin de diğer illerde olmasına yönelik çalışma var. 81 ildeki vatandaşımızın bundan faydalanmasını istiyoruz.

Nureddin Nebati: Burada iki şeye dikkat etmemiz lazım. Biz orta gelir düzeyinde olan vatandaşlarımızın Konut sahibi olmasını kolaylaştırıyoruz. Konut üretim arzında bir iyileştirme yapılması bazında KGF paketimizi sunuyoruz.

Bu çalışma içinde aylardır süren paydaşlarımızla birlikte, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın içinde olduğu bir konsept oluşturuldu. Bu son dönemin en önemli kampanyalarından olmuş oldu. Kısa günün karı olarak olaylara bakıp böylesine bir kampanya içerisinde gerçekten ihtiyacı olanların... Bunun içerisinde kim ki yanlış iş yapıyorsa "Mayıs ayından ya da önceki ayın kampanyalardan vatandaşımızın ferasetine göre iş yaptık. Gördük ki fırsatçılar var.

Biz bu kampanyanın hazırlarından itibaren Çevre Bakanlığımızın, vergi denetim kurulu, bankalarımızla fiyatların hangi seviyede olduğunu aldık. Elimizde. Burada vatandaşlarımıza ve özellikle satıcılarımıza sesleniyorum. Bu bir vatandaşa yönelik özverili bir kampanya. Lütfen bu kampanyadan ihticaı olanlar faydalansın. Onun için de yaptırımlarla ilgili gelir iradesi başkanlığımız, risk analiz bölümümüzle birlikte yatırımların en ağır uggulanacağı şekilde takip ediyorlar. SPK, Bankacılık Denetleme Kurumu, hepsi takiplerini yapıyorlar.









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