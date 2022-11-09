Murat Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayacağız

Murat Kurum: Yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bütçe sunumunda yaptığı açıklamada, "Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023'e yeni yuvalarında girecek." dedi.

2023 yılı bütçe görüşmeleri 21 Ekim'de başladı.

25 Kasım'a kadar her gün bir bakanlığın bütçesinin görüşülürken, bugün de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bütçe sunumuna başladı.

Bakan Murat Kurum, bütçe sunumunda yaptığı açıklamada, "Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayacağız. Ailelerimiz 2023'e yeni yuvalarında girecek." ifadelerini kullandı.

"5 milyon 135 bin başvuru kuraya katılmaya hak kazandı"

Murat Kurum'un açıklamalarından önce çıkan başlıklar şu şekilde:

"İlk Evim İlk İş yerim Kampanyasına 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla gençler, 505 binini emekli, 256 binini engelli, 6 bin 493'ünü şehitler ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar.

"6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimi tamamlandı"

Türkiye bugün yapı denetim sistemiyle 7/24 esasıyla çalışarak 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimini tamamlamıştır.

Elazığ ve Malatya’mızda konutlarımızın 26 bin 711’ini bitirdik ve kardeşlerimize teslim ettik. Kalan 6 bin 101 evimizin inşasını da en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz.

"5 bin 61 konuttan bin 404’ünü teslim ettik"

İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü tamamladık. Yapacağımız rezerv konutlarla birlikte toplam 5 bin 61 konuttan bin 404’ünü teslim ettik. 3 bin 657 rezerv konutu yılsonuna kadar teslim edeceğiz." şeklinde konuştu.