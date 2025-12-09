Murat Kurum: Yıl sonunda Hatay'da son anahtarlarımızı teslim edeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Suriçi Çarşısı 1. Etap Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada kürsüye çıkan Bakan Kurum, Konya'ya yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti.

81 İLDE 10 MİLYONA YAKIN İNSAN SAĞLAM KONUTLARA KAVUŞTU

Kurum, Türkiye'nin her bir bölgesinde büyük hizmetleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, kentsel dönüşümle 81 ilde 10 milyona yakın insanı sağlam konutlara kavuşturduklarını, sosyal konutlarla da yaklaşık 5 milyondan fazla kişiyi ev sahibi yaptıklarını hatırlattı.

11 ilde devam eden afet konutlarına ilişkin son gelişmeleri de aktaran Kurum, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da son deprem konutlarını teslim edeceklerini duyurdu.

"HATAY'DA SON ANAHTARLARIMIZI TESLİM EDECEĞİZ"

Özellikle İstanbul'u olası bir afete hazırlamak için hassasiyet gösterdiklerine değinen Kurum, tüm bunları 11 ildeki asrın inşa çalışmaları sürerken yaptıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, hafta sonu Hatay'da bulunduğunu anımsatarak şöyle devam etti:

İnşallah 27 Aralık'ta da Cumhurbaşkanımızla Hatay'da son anahtarlarımızı teslim edeceğiz.



O gün, Konyalıların emekleriyle büyük bir teşekkürü hak eden Uğur İbrahim Altay kardeşimin gayretleriyle ayağa kalkan Habibi Neccar Camimiz tarihi yürüyüşüne yeniden başlayacak.



Bu, Anadolu'daki ilk mescit. Böyle bir önemi var. Hep birlikte yıl sonunda söz verdiğimiz 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz.

"TÜRKİYE, GÜNDE 550 KONUTU TESLİM EDEN BİR ÜLKE SEVİYESİNE ULAŞTI"

11 ilimizdeki çalışma birkaç cümleye sığdırabilecek bir çalışma değil. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yeniden diriliş seferberliğidir.



Bugün Türkiye, 453 binden fazla konutu tamamlayan, saatte 23, günde 550 konut teslim eden bir ülke seviyesine ulaşmışsa bu başarı kararlılığın, azmin ve devlet millet dayanışmasının eseridir.



Bu, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıdır, burada ortaya koyduğu iradedir.

"KONYA'YA 229 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM KAZANDIRDIK"

Bakanlığın Konya'ya kazandırdığı yatırımların toplam tutarının 229 milyar lirayı aştığını anlatan Kurum, kentte altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta ve kültürel ihya projelerine kadar her alanda kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Murat Kurum, devam eden 37 milyar liralık projeyle şehrin gelişimine katkı sunmayı sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Kadim şehrimizin kalbi Alaaddin Camii ve çevresindeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Evlatlarımız için 16 millet bahçesini Konya'mıza kazandırdık. Esnafımız için Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemizi inşa ettik." ifadelerini kullandı.

"HAMAM KALINTISINI ŞEFFAF BİR KUBBENİN ALTINDA KORUYORUZ"

Mevlana Meydanı'ndaki dönüşümden başlayarak Suriçi, Bedesten ve Altın Çarşı'ya kadar uzanan bir kültür vadisi kuracaklarının sözünü verdiklerini anımsatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu muazzam ticari alanımız çevresindeki Kalecik, Mücellit, Kapu ve Erdemşah camileriyle adeta Konya'mızın güzel bir özeti gibi. Bu proje sadece bir mimari yenileme çalışması olmamıştır. Çünkü bu projede Selçuklu'dan miras kalan en büyük hamam kalıntısını şeffaf bir kubbenin altında koruyoruz.



Buraya gelen her misafir tarihi bir hamamın sadece izlerini görmeyecek, Selçuklu'nun heybetini hissedecek, Mevlana şehrinin maneviyatını teneffüs edecek. Bu proje bir vizyon eseridir, bir medeniyet iddiasıdır. Özellikle de jeodezik cam kubbemiz, sadece Selçuklu mirasını değil geleceğimizi de koruyacak, Türkiye'nin şehircilik vizyonuna Konya'dan vurduğumuz biz imza olacak.

KONYA'YA 15 BİN 200 KONUT YAPILACAK

Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konutu hayata geçirdiklerini belirten Kurum, şöyle konuştu: