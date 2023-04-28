Murat Kurum'a Bağcılar'da sevgi seli Seçim çalışmalarını yürüttüğü Bağcılar’da sevgi seliyle karşılanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, etrafını saran kalabalıktan yürüyemedi. Bakan Kurum, bu anları paylaşarak “Teşekkürler Bağcılar” notunu düştü.

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Deprem, sel, heyelan, akla gelebilecek ve Türkiye’nin büyük acılar yaşadığı tüm felaketlerin atlatılmasında başrolü oynadı.

7 gün 24 saat durmadan çalıştı, “Önce milletimiz” dedi.

Kurum'dan Bağcılar çıkarması

Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi o da, ülkenin refah seviyesinin daha yukarılara çekmek için mücadelesini verdi.

Bugüne kadar yürüttüğü görevini hakkıyla yerine getirenlerden olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs’ta yapılacak seçime kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Kurum, Bağcılar’da partililer ve vatandaşlarla buluştu.

Kalabalıktan yürüyemedi

Kurum, kendisine yönelik ilgiden bir ara yürüyemedi.

Kalabalığın etrafının sardığı Bakan Kurum, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

“Teşekkür Bağcılar” notuyla paylaşılan görüntülerde Bakan Kurum’a olan sevgi, dikkat çekti.