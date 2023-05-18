Murat Kurum’a sevgi seli Sancaktepe turuna çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, döner tezgahının başına geçti, vatandaşlarla samimi sohbetler eşliğinde zaman geçirdi. “Televizyondan gördüğümüzden daha yakışıklısınız” diyen esnafa Bakan Kurum, gülümseyerek karşılık verdi.

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Özellikle asrın felaketi sonrasında yaptığı çalışmalarla büyük takdir kazanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe’deydi.

Kurum’u gören her vatandaş, büyük sevgi gösterdi.

Döner tezgahının başına geren Bakan Kurum için “Elinden her iş geliyor” yorumları yapıldı.

“Becerebiliyor muyum?” diye soran Kurum’a, işin ustası övgü yağdırdı.

"Televizyondan gördüğümüzden daha yakışıklısınız"

Bir İstanbullu ise “Harika işler yapıyorsunuz, Allah sizden razı olsun” diyerek, Kurum’a hayranlığını dile getirdi.

“Televizyondan gördüğümüzden daha yakışıklısınız, maşallah.” diyen bir esnafa ise Bakan Kurum, gülümseyerek karşılık verdi.

"Reis'e selam"

Selfie isteklerini geri çevirmeyen Kurum’un, bir moto kurye ile diyaloğu da dikkat çekti.

Eğlenceli görüntüler bir İstanbullu'nun “Reis’e selam” demesi ile son buldu.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, "Büyük Türkiye zaferi için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız! Çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız!" notunu düştü.