Murat Kurum'dan deprem paylaşımı: 3 ayda 141 bin 300 konutun yapımını başlattık 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından afet bölgesinde yapılan çalışmaları bir kez daha gözler önüne seren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 yılda 319 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, 3 ay önce asrın felaketi ile sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm imkanlar seferber edilerek 11 ilde hummalı çalışmalara başlandı.

Tek yürek olunarak Mehmetçik'ten bakanlara, sağlık görevlilerinden gönüllülere büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Böylelikle enkaza dönen kentlerde hasar tespit çalışmalarının ardından bir yandan yıkım çalışmaları hızlandırıldı bir yandan da geçici barınma merkezli kuruldu.

Binlerce depremzede çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Afet konutları yükseliyor

Öte yandan önceki afetlerde olduğu gibi bu afette de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanacağı yönünde sözler verildi.

Bunun üzerine ekipler harekete geçti ve bayramda köy tipi kalıcı konutlar tamamlanarak teslim edildi.

Zorlu süreçte büyük emek veren isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

Bakan Kurum seçim çalışmalarıyla birlikte afet bölgesindeki çalışmaları da yakından takip etti.

"58 bin 629 konutun temellerini attık"

Son olarak sosyal medya hesabından çalışmalara ilişkin bir paylaşımda bulundu ve yükselen deprem konutlarını yeniden gözler önüne serdi.

Murat Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Asrın felaketinin 3. ayında 141 bin 300 konutun yapım sürecini başlattık. 58 bin 629 konutun temellerini attık. 1 yılda 319 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim etmiş olacağız! Konutlarımız hızla yükseliyor.

"321 adet deprem konutu yıl içerisinde teslim edilecek"

Pazarcık ilçesinde hazırlanan videolu paylaşımda ise çalışmalardan şöyle bahsedildi: