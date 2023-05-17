Murat Kurum’dan Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya tepki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksızca saldıran Fransız dergisini kınayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek! 28 Mayıs’ı bekleyin!” dedi.

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Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’a oyan nefretiyle bilinen Fransız dergisi Charlie Hebdo, yine haddini aşan bir karikatürle okuyucularının karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı küvet içerisinde uygunsuz bir halde basan dergi, “Erdoğan, ondan ancak kader kurtulur!” başlığını attı.

Derginin kapağı büyük tepki gördü.

"28 Mayıs’ı bekleyin!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu aşağılık görsel için sosyal medya hesabından dergiyi sert bir eleştirdi.

Kurum, “Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. Bu faşist mizahın sahipleri tarihin çöplüğünde yok olacaklar ama Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız yürümeyecek! 28 Mayıs’ı bekleyin!” dedi.

Binlerce cana mal olan depremin bile mizahını yaptı

Öte yandan aynı dergi geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki depremi hedef almıştı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremi, "Türkiye’de deprem. Tank yollamaya bile gerek yok." yazısıyla veren dergiye hem Türkiye'den hem de dünyadan sosyal medya kullanıcılarını ayaklandırmıştı.

İtalya'daki deprem

Daha önce de İtalya'daki depremi hedef alan dergi, 2016'da 294 kişinin yaşamına mal olan sarsıntıya ilişkin çizdiği karikatürle tepkilere hedef olmuştu.

Feliz imzası taşıyan “İtalya depremi” başlıklı karikatürde resmedilen yaralılar, İtalyan makarnalarına benzetilirken, yıkılan binaların, molozların altında kalanların yine İtalyanların ünlü yemeği, kat kat hamurdan yapılan lazanyaya benzetilmesi büyük tepkiye yol açmıştı.

O dönem Forza Italia Partisi milletvekillerinden Barbara Saltamartini de Twitter hesabından, “Charlie Hebdo’nun karikatürü, depremde kaybettiklerimize yönelik aşağılık ve incitici. Bu dergi bir hiciv değil ama bir çöp.” yorumunu yapmıştı.

Aylan Kurdi’yi büyüdüğünde tacizci olacakmış gibi gösterdi

Charlie Hebdo dergisi daha önce yayınladığı “Göçmenler” karikatürüyle Bodrum’da geçen yıl minik cesedi kıyıya vuran Aylan Kurdi’yi büyüdüğünde tacizci olacakmış gibi göstermesi tepki toplamıştı.

İnançları hedef alması dolayısıyla Fransız hiciv dergisini, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da eleştirmişti.

Hazreti Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dinine yönelik içerikler

İran, Fransız dergisi Charlie Hebdo'da, ülkenin en üst dini ve siyasi otoritesi Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik "hakaret" içerikli karikatürler yayınlanması nedeniyle Fransa'ya diplomatik nota vermişti.

Fransız yayın organı, daha öncesinde de Hazreti Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dinine yönelik saldırganlık içeren içerikler yayınlamıştı.