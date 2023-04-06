Murat Kurum'dan hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Varol paylaşımı: Alimin ölümü alemin ölümü gibidir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından, "Konya’mızın arif isimlerinden, ilminden feyz aldığımız Hasan Hüseyin Varol Hocamız ebediyete irtihal etti" diyerek başsağlığı diledi.

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Konya'nın tanınan hocalarından Kapu Camii emekli imamı, Hayra Hizmet Vakfı kurucusu Hafız Hasan Hüseyin Varol'dan üzücü haber geldi.

Yıllarca kentteki büyük camilerde imamlık yapan Varol, vefat etti.

Varol'un cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kalkacağı ve Sultan Selim Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

"Alimin ölümü alemin ölümü gibidir"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

'Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.' Konya’mızın arif isimlerinden, ilminden feyz aldığımız Hasan Hüseyin Varol Hocamız ebediyete irtihal etti.

Hocamıza Cenab-ı Allahtan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet, makamı ali olsun.

Kurum, paylaşımında Varol ile birlikte olan karesine de yer verdi.

Hasan Hüseyin Varol kimdir?

Hafız Hasan Hüseyin Varol, 15.02.1934 tarihinde Konya’nın Bozkır ilçesinin Kızılçakır köyünde dünyaya gelmiş ve çocukluk yılları bu köyde geçmiştir. Küçük yaşlardaki gayreti ve Kur’an okuma hususundaki kabiliyeti köy hocaları tarafından tespit edilmiş, daha iyi bir eğitim alması için Konya’ya gitmesi tavsiye edilmiştir. Kısıtlı imkanlarına rağmen ailesi onun daha iyi bir eğitim alması için Konya’ya hicret etmiştir.

Konya Sultan Selim Camii İmam Hatibi Şükrü Efendi’de başladığı hafızlık çalışmasını 1948 yılında tamamlamıştır. Bu yıllarda tecvid derslerini Ağazâde Osman Efendi’den, Arapça tahsilini de o dönem Konya merkez vaizlerinden Hacı Tahir Büyükkörükçü’den almıştır.

Uzun yıllar Konya’nın büyük camilerinde imam hatiplik görevi yaptıktan sonra 1982 yılında Kapu Camii’nden emekliye ayrılan Hasan Hüseyin Varol, bu yıldan sonra eğitim, kültür ve sosyal hizmetlerini Hayra Hizmet Vakfı bünyesinde devam ettirmiştir.