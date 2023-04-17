Murat Kurum'dan İFM paylaşımı: İstanbul’umuzu finansta en üst lige taşıyacak Tüm finans ve iş dünyasının kalbinin atacağı İstanbul Finans Merkezi'nin açılışına ilişkin paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Göz bebeğimiz İstanbul’u dünya ekonomisinin merkezi yapacak." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Megakent İstanbul'a yeni bir proje daha kazandırıldı.

Türkiye'nin ekonomi ve finans sektöründe uluslararası arenada göz kamaştıracak olan projesinde sona gelindi.

İçindeki akademisi, kongre merkezi, otoparkı ile 50 bin kişiye istihdam sağlayacak olan İstanbul Finans Merkezi (İFM) bugün açılışa hazırlanıyor.

Dev yapı; kamu ve özel sektör bankaları, varlık yönetim şirketleri, profesyonel hizmet şirketleri ile Türk ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getirecek.

Proje kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ofisleri de yer alıyor.

"Dünyanın prestijli projelerinden biri"

Büyük bir heyecanla beklenen görkemli yapının açılışına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan paylaşım geldi.

Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi:

Göz bebeğimiz İstanbul’u dünya ekonomisinin merkezi yapacak İstanbul Finans Merkezi'mizi bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile açıyoruz.



65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın prestijli projelerinden biri olan İFM, İstanbul’umuzu finansta da en üst lige taşıyacak!

"326 adet ticari bağımsız bölüm bulunmakta"

Videolu paylaşımda bulunan Murat Kurum, proje koordinatörü İsmail Hakkı Özkurt'un açıklamalarına da yer verdi.

Özkurt, şu ifadeleri kullandı: