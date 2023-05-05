Murat Kurum'dan İYİ Parti'nin 'Çadırımızın yanına tır çektiler' yalanına yanıt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Orhun Ertürkmen'in, "Seçim çalışmaları için kurduğumuz çadırın yanına devletimizin tırını çektiler." iddiasını yalanladı. Bakan Kurum sosyal medya hesabından olayın doğrusunu anlattı.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere sayılı günler kaldı.

Millet İttifakı'nın ve Cumhur İttifakı'nın milletvekili adayları da bu süreçte seçim çalışmalarını sürdürüyor.

İYİ Parti'den İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı olan Orhun Ertürkmen de Üsküdar'da seçim çalışmaları için çadır kurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Türkmen, çadırdaki pankartlarının çalındığını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un seçim çalışmaları için, çadırının yanına devletin tırını çektiğini iddia etti.

"Murat Kurum, çadırımın yanına devletimin tırını çekmiş"

Türkmen paylaşımında şöyle dedi:

"Rakibim çadırımızın yanına dükkan kurdu. Size birazdan rakibimi tanıtacağım. Arkadaşlar benim rakibim tır. Devletimizin tırı bana rakip oldu ve çadırımın yanında çalışıyor. Rakibim Çevre ve Şehircilik bakanı olduğu için Sayın Murat Kurum, çadırımın yanına devletimin tırını çekmiş. Ben buradan Sayın Murat Kurum'u devletimin imkanlarıyla yarıştıkları her şey bitti, bizim çadırımızın yanına devletimizin tırını çekmek kaldı. Tırı mı seçeceksiniz? Beni mi seçeceksiniz?"

"Bu benim seçim çalışmam değil, bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı"

Kısa süre sonra gerçeğin böyle olmadığı anlaşıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı: