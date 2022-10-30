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    Murat Kurum'dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz

    117 kişinin ölümüne neden olan İzmir depreminin izleri siliniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’de deprem sonrası yapılanları paylaştı, “yeniden inşa ettik" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 11:27
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    Murat Kurum'dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz

    İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti…

    Yaşamını yitiren 117 kişinin acısı yüreklerden silinemezken, depremin hemen ardından harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; bu iki yıl içerisinde yıkılan ve ağır hasar gören binaları yeniden inşa etti.

    Zemin güçlendirildi, binalar dikildi

    Konutlar yapılırken en önemli kriterler belirlendi.

    Buna göre o konutların depreme dayanıklı olması öncelik haline getirildi.

    Bunun için binalar zemin güçlendirilmesi yapılarak inşa edildi.

    Yeni bir yaşam alanı kuruldu

    Binaların bir kısmı önemli destekleme sistemi olan “Fore Kazık Tekniği” kullanılarak, bir kısmı da kaya üzerine inşa edildi.

    Projede ayrıca okullar, cami, çocuk oyun alanları gibi sosyal donatı alanları da yer aldı.

    Böylelikle bölgede yeni bir yaşam alanı kurulmuş oldu.

    Murat Kurum'dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz VİDEO

    Evlerin içerisi çok modern

    Yeni yapılan konutlar, yatay mimariye uygun tasarlandı.

    Evlerin içerisindeyse modern bir mutfak, geniş bir salon, çocuk odaları, ebeveyn odası ve ebeveyn banyosu yer alıyor.

    Büyük dönüşüm...

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, İzmir için bir paylaşım yaptı, “İzleri siliyoruz” dedi.

    Bakan Kurum, “2 yıl önce bugün! Saat 14.51! 16 saniye! Hiçbir anını unutmadan İzmir’imizde depremin izlerini silmeye çalıştık. Başlattığımız büyük dönüşümle yavrularımızın geleceğe güvenle bakacakları okullar; hemşehrilerimizin sağlıkla oturup çalışacağı ev, iş yerleri inşa ettik.” ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #1

    “Güvenli bir şekilde yuvalarında oturabilirler”

    Yapılan konutlarla ilgili bilgiler veren TOKİ Uygulama Şube Müdürü Emrah Bıyıklıoğlu ise “1.404 konut ve 289 ticari üniteyi depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik. Rezerv alan olan belirlediğimiz alanda da 3 bin 657 konut ve 68 iş yerinin inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Buradaki 397 konutun teslim işlemlerine başlamış bulunmaktayız. Binalarımız depreme dayanıklı… Hak sahiplerimiz, depremzede vatandaşlarımız güvenli bir şekilde yuvalarında oturabilirler.” dedi.

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #2

    “Devletimiz yanımızdaydı”

    Yapılan konutlar en çok depremzedeleri memnun etti…

    Depremzede Hatice Baltırak, “Devletimiz yanımızdaydı, 20 ayda evlerimiz bitti. Geldik, yerleştik. Sağlam oldu, güvenli oldu. Bakın İzmir’de kaçıncı deprem oldu ama biz hissetmiyoruz. Teşekkür ederim, böyle evler yapıldığı için, devlet arkamızda olduğu için.” dedi.

    Bir başka depremzede Sırrı Gürler de, “Devlet burada dört dörtlük bir kontrol sağladı. İyi ki devlet yapmış bizim buraları, memnunuz yani. Şirin bir evimiz oldu. Allah razı olsun.” diye konuştu.

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #3

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #4

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #5

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #6

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #7

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #8

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #9

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #10

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #11

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #12

    Murat Kurum dan İzmir paylaşımı: Depremin izlerini siliyoruz #13


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