Murat Kurum'dan moto kuryelere müjde: Yol kenarlarına yeni cepler açıyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sahur programı kapsamında Tuzlalı gençlerle buluştu. Bakan Kurum burada verdiği müjdede, "İstanbul'daki 250 bin moto kurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz; ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz." dedi.

AA & Ensonhaber

AK Parti'de seçim öncesi büyük bir çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim programı kapsamında il il gezerek vatandaşlarla bir araya gelirken milletvekili adayları da sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Bu isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Bakan Kurum, hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılırken bir yandan da AK Parti İstanbul milletvekili adayı olarak kentin tüm ilçelerini karış karış geziyor.

Öyle ki, iftara kadar ziyaretlerde bulunurken, iftar ve sahur programlarına da katılıyor.

Bu süreçte esnaf, genç, kadın dinlemeden herkesin sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

Son olarak Bakan Kurum, sahurda Tuzla'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" isimli Tuzla Gençlik Buluşması'na katıldı.

"Moto kuryeler için yol kenarlarına yeni cepler açıyoruz"

Burada konuşma yapan Murat Kurum, moto kuryelere müjdelerle geldi. İstanbul’la ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istediğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, moto kurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız olsa, bir hastamız olsa ilaca ihtiyacımız olsa, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa yemek siparişi versek hep moto kurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul'umuzda şu an 250 bin moto kuryemiz var. Moto kuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin moto kurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz.

"Dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz"

Bakan Kurum, moto kuryelerin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolların kenarında oluşturulacak ceplerde durabileceklerini, dinlenebileceklerini, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebileceklerini söyledi. Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

Yeni yapılacak tüm imar planlarında moto kurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Can siper hane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız.

"Bu söz büyük ve güçlü Türkiye'nin sözü"

Kurum'un açıklamalarından geriye kalanlar şu şekilde:

Depremin üzerinden 40'ıncı günde yeni konutlarımızın temellerini attık ve 77. günde 100 bininci konutun temelini attık. 11 ilimize eş zamanlı inşaat sürecini yürütüyoruz. Ve 11 ilde ilk etapta 319 bin konutu ardından da 650 bin konutu afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu söz kimin sözü biliyor musunuz? Bu söz büyük ve güçlü Türkiye'nin sözü. Bu söz liderimiz, genel başkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü.

"Sırtlarını terör örgütlerine dayamışlar"

Niye önemli? Çünkü bir tarafta gençliğin yüzyılı diyen, gençler için gece gündüz çalışan bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafa baktığınızda sevgili gençler, gençler için hiçbir projesi olmayan, hiçbir projesini sunmamış, hiçbir hayali gençlere armağan etmemiş ve söylediği hiçbir işi bugüne kadar gerçekleştirmemiş Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta ülkesi, gençleri, yeşil alanları, 81 ilde, 81 milyon metrekare yeşil alanı üreten, kütüphaneleriyle üniversiteleriyle, gençler için, gençlerin daha iyi eğitim alması için her türlü imkanı, yurtlarıyla birlikte sunan bir lider var. Ve Türkiye yüzyılı diye bir proje ortaya koyuyor. Diğer tarafa baktığınızda ülkemiz yüzyıl geriye gitsin diye işte bir masa etrafında toplanıp toplanıp dağılanlar var. Ve maalesef değerli arkadaşlar. Sırtlarını terör örgütlerine dayamışlar. Ve altılı ittifakın dışında masanın altındakiler de var. Kim olduklarını bilmiyoruz. Yurt dışından direktif alıyorlar.

Bakan Kurum, programda bilgi yarışmasında dereceye giren 3 öğrenciye bisikletlerini de hediye etti.

Gençlerle sohbet eden Kurum, onlarla fotoğraf çektirdi.