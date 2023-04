Murat Kurum'dan moto kuryelere müjde: Yol kenarlarına yeni cepler açıyoruz

AA & Ensonhaber

AK Parti'de seçim öncesi büyük bir çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim programı kapsamında il il gezerek vatandaşlarla bir araya gelirken milletvekili adayları da sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

Bu isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Bakan Kurum, hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılırken bir yandan da AK Parti İstanbul milletvekili adayı olarak kentin tüm ilçelerini karış karış geziyor.

Öyle ki, iftara kadar ziyaretlerde bulunurken, iftar ve sahur programlarına da katılıyor.

Bu süreçte esnaf, genç, kadın dinlemeden herkesin sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

Son olarak Bakan Kurum, sahurda Tuzla'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" isimli Tuzla Gençlik Buluşması'na katıldı.

Burada konuşma yapan Murat Kurum, moto kuryelere müjdelerle geldi. İstanbul’la ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istediğini ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, moto kurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız olsa, bir hastamız olsa ilaca ihtiyacımız olsa, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa yemek siparişi versek hep moto kurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul'umuzda şu an 250 bin moto kuryemiz var. Moto kuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin moto kurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz.

Bakan Kurum, moto kuryelerin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolların kenarında oluşturulacak ceplerde durabileceklerini, dinlenebileceklerini, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebileceklerini söyledi. Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

Yeni yapılacak tüm imar planlarında moto kurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Can siper hane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız.