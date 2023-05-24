Murat Kurum'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: İnsanın bir duruşu olur

Türkiye, büyük seçimin ikinci turu için gün sayıyor.
28 Mayıs günü vatandaşlar sandığa gitmeye hazırlanırken, siyasi isimler de seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Gündem Özel yayını ile her yeni günde gündeme damga vuran Ensonhaber.com, bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ağırladı.
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Bakan Kurum, 11 ili etkileyen asrın felaketi sonrasında yapılan çalışmalara değinirken, depremzedeler için sağlam ve güvenilir yeni konutların hızla inşa sürecinin işlediğinden bahsetti.
Güncel siyasi gündemde konuşulan bir konu da muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik rolü.
"İnsanın bir duruşu olur"
Konuyu ele alan Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun ilk turun öncesinde terör örgütleri ile hareket edip, sonrasında muhafazakar ve milliyetçi davranmasını eleştirdi.
Murat Kurum cümlelerine, "İnsanın bir duruşu olur." ifadeleriyle devam etti.
"85 milyon vatandaşımızı bu liyakatsizlerin insafına hiçbir zaman bırakmadık"
İşte Bakan Kurum'un o açıklaması;
14 Mayıs'tan önce terör örgütleriyle; Amerikası, Almanyası, İngilteresi, beraber hareket ediyorsunuz, sonra bir anda 14 Mayıs'tan sonra milliyetçi oluyorsunuz, muhafazakar oluyorsunuz, milletinize söylediğiniz söylemleri 180 derece değiştirerek milliyetçilik rolü oynamaya çalışıyorsunuz. Bu kabul edilemez. insanın bir duruşu olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıldır bir duruşu var. Ülkemiz için milletimiz için en iyisini en güzelini hayal ettik ve çalıştık. Bu anlayışla çalışacağız. 85 milyon vatandaşımızı biz bu beceriksizlerin, liyakatsizlerin insafına hiçbir zaman terk etmedik.