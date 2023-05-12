Murat Kurum'dan Muharrem İnce açıklaması: Kumpasa kime yapılırsa yapılsın karşısındayız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı seçim çalışmasında Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinde FETÖ parmağı vurgusu yaparak "Kime yapılırsa yapılsın karşısındayız" ifadelerini kullandı.

AA

Türkiye'nin seçim haritasında son düzlüğe girildi.

Seçime sayılı saatler kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyaset gündemine bomba düştü.

Adaylıktan çekilmesinin ardından konuşmalar devam ederken konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan da açıklama geldi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Pendik'te Vanlılarla kahvaltıda bir araya geldi.

Adeta bir "muhtar" gibi çalıştığı Van'a 21 yılda 40 milyar lirayı aşkın yatırım kazandırdıklarını aktaran Kurum, ile yapılan yatırımları anlattı.

"Bu yapılan bir FETÖ kumpasıdır, FETÖ oyunudur"

İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, "Bu yapılan bir FETÖ kumpasıdır, FETÖ oyunudur.

Küresel odakların Türk demokrasisine müdahale girişimidir. Hiç kimse Türk demokrasisine parmak sallayamaz, müdahale edemez. Bu aziz millet onlara haddini bildirir." dedi.

"Van'a 8 millet bahçesi kazandıracak"

Van'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 3 bin 200 ev, 250 iş yeri ile 26 bin 700 konutluk arsa için hak sahiplerini belirlediklerini dile getiren Kurum, Van'a toplam büyüklüğü 1 milyon metrekare olan 8 millet bahçesi kazandıracaklarını anlattı.

"Evlerini en kısa sürede teslim edeceğiz"

Kurum, 2011'deki depremin ardından Van'ı kısa sürede ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Şimdi de 3 ay önce afetten büyük zarar gören 11 şehrimizde aynısını yapıyoruz. Hiçbir zaman onları bırakmayacağız. Evlerini en kısa sürede teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bugün itibarıyla başvuru sayımız tam 650 bine ulaştı"

İstanbul'da da 1,5 milyon konutluk "Yarısı Bizden Yarısı Devletten" kampanyası kapsamında kentsel dönüşüm yapacaklarını hatırlatan Kurum, "Bugün itibarıyla başvuru sayımız tam 650 bine ulaştı. Bu, 2,5 milyon vatandaşımızın başvurusu demek, hayatı değişiyor demek." diye konuştu.

"Kime yapılırsa yapılsın karşısındayız"

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinde safların iyice netleştiğini, bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta kumpasçılar, kasetçiler, terör örgütleri, FETÖ, PKK ve küresel güçlerin olduğunu kaydetti.

Muharrem İnce'nin seçime 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendiren Kurum, "Bunlar milletten oy alamayacaklarını anlayınca rakiplerine kumpasa giriştiler. Kasetle partinin başına geçenler şimdi bir kumpasla devletin başına geçmek istiyor. Biz AK Parti olarak, daima temiz siyasetin temsilcisi olduk. Kime yapılırsa yapılsın kumpasların karşısında olduk." dedi.

"Küresel odakların Türk demokrasisine müdahale girişimidir"

Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybeden İnce'nin 2023 seçimleri için tekrar aday olacağını açıklamasının CHP içinde karşıt seslerin yükselmesine neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: