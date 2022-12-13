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    Murat Kurum: Orta gelire konut kampanyasını yakında açıklayacağız

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Orta gelire konut kampanyası ile ilgili Hazine Bakanlığı ile çalışıyoruz, yakında açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
    • 13.12.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 09:40
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    Murat Kurum: Orta gelire konut kampanyasını yakında açıklayacağız

    Dar gelirli aileler için hayata geçirilen sosyal konut projesinde başvuru heyecanı yerini kura çekimine bıraktı.

    Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldüren proje, 4'üncü etap kura çekimiyle devam ediyor.

    "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak"

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde orta gelir grubu için de müjdeli bir haber gelmişti.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık." ifadelerini kullanmıştı.

    Murat Kurum: Orta gelire konut kampanyasını yakında açıklayacağız #1

    Açıklama geldi

    Yeniden birçok vatandaşa nefes olan müjdeli haberin ardından heyecanlı bekleyiş başladı.

    Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Murat Kurum, konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

    "Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz"

    Bakan Kurum, "Orta Gelire Konut Kampanyası ile proje arzını da artırmak istiyoruz. Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz. Fiyatları dengeledik ve aşağıya çektik. Hazine Bakanlığı ile çalışıyoruz, yakında açıklayacağız." dedi.

    Murat Kurum: Orta gelire konut kampanyasını yakında açıklayacağız #2


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