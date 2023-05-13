Murat Kurum'dan seçim mesajı: Anadolu Yakası 14 Mayıs zaferini müjdeliyor

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği gün geldi.
Yarın sandık başına gidecek olan seçmenler, Türkiye'nin kaderini belirlemeye hazırlanıyor.
Aylar öncesinden başlayan seçim çalışmalarında milletvekili adayları, Cumhurbaşkanı adayları kadar büyük bir mücadele ortaya koydu.
Bu süreçte ise ön plana çıkan isimlerden biri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum oldu.
Coşkuyla karşılandı
Bakan Kurum, her gün birden fazla ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Katıldığı programlarda 20 yılda hayalden gerçeğe dönüşen projelere, kentsel dönüşüm çalışmalarına ve deprem bölgesindeki mücadeleleri aktardı.
Bu kapsamda sosyal medya hesabından da Kartal, Maltepe ve Kadıköy'deki buluşmalarına ait görüntülere yer veren Kurum, burada kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşları paylaştı.
"Anadolu Yakası 14 Mayıs zaferini müjdeliyor"
Böylelikle 14 Mayıs için bir kez daha mesaj veren Kurum, şu ifadeleri kullandı:
Öyle bir kazanacağız ki; hiç kimse kaybetmeyecek! 85 milyon kazanacak, Türkiye kazanacak!
Anadolu Yakası 14 Mayıs zaferini müjdeliyor.