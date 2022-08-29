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    Murat Kurum'dan, sosyal konut projesine ilişkin yeni duyuru

    Bakan Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını belirtti.
    • 29.08.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 12:23
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    Murat Kurum'dan, sosyal konut projesine ilişkin yeni duyuru

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası 50 bin ofisin dönüştürülerek konut olacağını açıkladı.

    Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ ile 81 ilde inşa edilecek yeni sosyal konut projesinin hazırlığını yaptıklarını da kaydetti.

    Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan

    "Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

    "Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

    Konut firmalarıyla kampanya yapılacak

    İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

    "İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası konut"

    Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

    Murat Kurum dan, sosyal konut projesine ilişkin yeni duyuru #1


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