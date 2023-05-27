Murat Kurum'dan yeşil koridor paylaşımı: Hafta sonunu millet bahçelerimizde geçirebilirsiniz Türkiye'nin çehresini değiştiren millet bahçeleri, yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da vatandaşları hafta sonu millet bahçelerine davet etti.

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Türkiye, son 20 yılda hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Her alanda hayata geçirilen projeler, milyonlarca vatandaşın hizmetine sunuldu.

Yerli ve milli projeler için çalışmalar hız kesmeden devam ederken bir de Türkiye2nin çehresini değiştiren projeler için adımlar atıldı.

Bu kapsamda yurt genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'her ile en az 1 millet bahçesi' açıklaması ile duyurulan millet bahçesi projelerinin sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Hayata geçirilen millet bahçeleri, şehirlerin çehresini değiştirerek adeta yeşil koridor oluyor.

Bakan Kurum'dan millet bahçelerine davet

2018'den bu yana ise Türkiye genelinde 170 millet bahçesi tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bu alanda yapılan projelere ilişkin sık sık paylaşımlar yapıyor.

Son olarak Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, hizmene sunulan millet bahçelerine yer verildi.

"33 millet bahçemizin yapımı devam ediyor"

Kurum şu notu ekledi:

81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık.



Sadece İstanbul’umuzda 17 millet bahçemiz her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor, 33 millet bahçemizin yapımı ise devam ediyor.



Siz de bu hafta sonunu millet bahçelerimizde sevdiklerinizle geçirebilirsiniz

Vatandaşlara keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor

Hizmetten memnun olan vatandaşlar, şu ifadeleri kullandı:

*Yeşil alan demek temiz nefes almak demek. Bizim buna çok ihtiyacımız var.

*Böyle yeşillikler bizim için gerçekten çok önemli.

*Nefes aldığımız bir yer. Hafta sonu sık sık geliyoruz.

Her millet bahçesinde ise 7'den 70'e her yaş grubu için uygun alanlar bulunuyor. Dinlenme alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlara keyifle vakit geçirme imkanı sunuyor.